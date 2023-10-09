Названы подчеркивающие недостатки фигуры цвета в одежде

В первую очередь специалистка отметила оранжевые и коричневые тона. По ее словам, брюки или джинсы данных цветов могут сделать бедра визуально шире. При этом Бадова настоятельно предупредила не сочетать их с блестящими фактурами, вельветом и велюром.

Кроме того, специалистка выделила жемчужные, лиловые и мятные цвета. Собеседница издания посоветовала не носить перечисленные оттенки в однотонных образах. Их необходимо сочетать с более спокойными и нейтральными. Например, жемчужные — с темно-синими или бордовыми, лиловые — с синими или зелеными, а мятные — с хвойно-зелеными или винными.