Как пользоваться пилингом для волос

На коже головы, в особенности вокруг волосяных фолликул, постоянно скапливаются отмершие клетки кожи, пыль, остатки средств для укладки. Такие мелочи кажутся незаметными, но они мешают нормальному дыханию кожи и затрудняют проникновение полезных веществ из косметических средств к корням волос.

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В итоге это может вызвать раздражение кожи головы, появление перхоти и усиление жирности, а волосы будут выглядеть тусклыми. Глубокое очищение помогает решить данные проблемы.

Об основных правилах процедуры пилинга, а также ее полезных свойствах «Вечерней Москве» рассказала кандидат химических наук, разработчик средств для кожи головы и волос Clear Derma Therapy Наталия Жегалова.

Скрабы и средства для пилинга кожи головы отличаются от таких же продуктов для лица и тела. Это специально подобранные эксфолианты (абразивные частички или кислоты), которые аккуратно отшелушивают нежную кожу головы, не повреждая эпидермис. Кроме того, в них часто добавляют ухаживающие компоненты, натуральные масла и экстракты. К примеру, состав с гиалуроном и лимонной кислотой растворяет загрязнения, не пересушивая кожу, создает ощущение свежести с охлаждающим эффектом.