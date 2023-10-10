5 главных трендов этой осени

Сентябрь уже наступил, но совершенно точно не стоит грустить по прошедшему лету, ведь новый модный сезон – это прекрасный повод выгулять свежие наряды.

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«ФедералПресс» разобрался в самых важных fashion-тенденциях осени и предлагает вам попробовать пять, которые прекрасно подойдут для повседневного гардероба.

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(Новые) старые деньги

Если вы интересуетесь модой, то от словосочетания «тихая роскошь» у вас наверняка немного сводит скулы. На волне популярности сериала «Наследники» зумеры, как водится, открыли для себя то, что потомственные представители «лучших домов» по обе стороны Атлантики носят уже несколько десятилетий: консервативные двойки из кашемира, классические юбки и брюки спокойных оттенков, белые рубашки и, наконец, статусные аксессуары. Если все вышеописанное вам близко, вместо роликов новоявленных модных блогеров лучше погуглите архивные фото Дианы или Кэролайн Бессетт-Кеннеди. Даже спустя десятилетия именно их выходы – лучшие образцы для подражания. Все просто, не привлекает внимания, но очень и очень дорого.

«Тихая роскошь» остается с нами с прошлого сезона, а учитывая, что по большей части речь идет про моду вне времени, то, скорее всего, и навсегда.

Красная жара

В начале нового сезона больше всего вопросов возникает о главном цвете ближайших нескольких месяцев. Благодаря фильму «Барби», фуксия по-прежнему актуальна, но все же ее активно теснит красный, причем речь идет о ярко-алом. Дизайнеры предлагают обрядиться в него с ног до головы, вплоть до того, что не только сочетать красное платье с обувью в тон, но и сверху накинуть пальто или куртку этого же оттенка. Впрочем, это вариант для самых смелых. В обычной жизни мало кто готов превратиться в «переходящее красное знамя», но примерить огненное платье или костюм как вечерний наряд точно стоит.

C 9 до 6

Даже если вы работаете в трениках или пижаме с Микки Маусом (многие из нас так и остались на удаленке после пандемии), в ближайшие месяцы стоит попробовать офисный дресс-код. Многим дизайнерам надоел спорт-шик, поэтому они предлагают примерить строгие костюмы с белой рубашкой или даже без. Энтони Ваккарелло явно пересмотрел классический фильм 80-х «Деловая женщина» и вдохновился нарядами Мелани Гриффит, иначе сложно объяснить количество жакетов с подплечниками в его коллекции для Saint Laurent. А Миучча Прада внезапно придумала для Mui Mui образ девушки, которая так заработалась, что хоть и соблюдает дресс-код, но показывает нижнее белье и краешек колготок (все же это трюк только для настоящих жертв моды). Наконец, в коллекциях Prada она же предложила несколько заметных деловых костюмов. И вот с них можно взять пример!

Зимний сад

Несмотря на то, что наряды с цветочным рисунком – это скорее летняя униформа, не стоит убирать их на антресоли. Напротив, с их помощью легко раскрасить в яркие краски осенний гардероб! Например, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и «выгулять» черное платье с крупными цветами как на показе Chanel. Похожую идею только с костюмом стоит подглядеть и у Carolina Herrera. Наконец, попробуйте только слегка намекнуть на «ботанику», как это было у Burberry. Так что смело носим цветочные принты в холодное время года и сохраняем лето в душе!

Только свистни – он появится!

Благодаря мадемуазель Шанель мы знаем, что у каждой хорошо одетой женщины должно быть маленькое черное платье. Но осенью 2023-го хорошо одетой женщине совершенно необходимо длинное черное пальто. В самых разных вариациях этот вид одежды можно было наблюдать на осенних показах почти всех дизайнеров. Да, иногда они не забывают про практичность, ведь покупка качественного черного пальто – это отличная инвестиция на несколько лет вперед. Кроме того, оно сочетается с любыми озвученными трендами – захочется ли вам поиграть в «тихую роскошь» или добавить в жизни романтики вместе с платьем с цветочным принтом. Незаменимая вещь!