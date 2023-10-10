Названы самые теплые наполнители для пуховиков

Пуховик – самая тёплая и комфортная вещь на холодное время года. Наполнители в куртках и пальто бывают как натуральные, так и искусственные.

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Натуральные – это перо, пух, шерсть. Самым тёплым из них является пух. Однако чаще всего продают пуховики, наполненные пухом и пером, чтобы наполнитель не скатывался внутри изделия. Пуховики с такими «внутренностями» подойдут для холодной зимы до -30 градусов.

Шерсть тоже тёплая, но тяжёлая. Для того, чтобы облегчить изделие, в него добавляют синтетическое волокно. Но это негативно сказывается на согревающих свойствах.

Искусственные наполнители можно встретить чаще всего. Тинсулейт используют в производстве одежды не только для обычных горожан, но и для астронавтов и полярников.

Холлофайбер – лёгкий и неприхотливый, очень тёплый. На 100 процентов состоит из полиэстера.

Синтепух – нетканый материал, он состоит из мелких нитей полиэстера, быстро сохнет, не впитывает запахи, не скатывается в процессе стирки.