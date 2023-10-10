Названа портящая внешний вид женщины популярная прическа

Парикмахер Стеф (фамилия неизвестна), проживающая в Массачусетсе, США, назвала портящую внешний вид женщины популярную прическу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok .

По ее мнению, челка-шторка подходит далеко не всем. Данный элемент стрижки будет плохо смотреться с длинными прядями из-за трудностей в укладке. Кроме того, к подобной прическе не стоит прибегать обладательницам густых и волнистых волос.