7 признаков настоящего лицемера
Этот нахал умеет мастерски вешать лапшу на уши, но с нами фокус не пройдет.
Читайте критерии, по которым можно опознать любого подхалима.
Он рядом только в радости
А когда у вас случается горе, этот человек мгновенно пропадает с радаров. Соскучились? Тогда быстрее разбирайтесь со своими проблемами. Как только наступит светлая полоса, старый знакомый сразу прибежит обратно с поздравлениями.
Не любит спорить
Зачем опускаться на эти «низкие вибрации». Он лучше оставит собственное мнение при себе, а вам молча кивнет. Что в душе у этого человека, останется загадкой. Уверены, там порхают ангелы и скачут единороги. Именно благодаря своей душевной гармонии он и смотрит на всех исподлобья.
Говорит вам только хорошее
Этот толерантный человек готов принимать вас любой: даже с размазанной тушью и пятном на блузке. Кстати, не он ли вам его поставил?
Распускает сплетни за вашей спиной
Разошлись с бойфрендом? Проблемы со здоровьем? Ваш «друг» сразу расскажет об этом общественности. А что такого? Хватит обижаться на ерунду. Подумаешь, сболтнул лишнего.
Часто попадает в тяжелое положение
У него постоянно возникают трудности: то с работы уволят, то бабушку в больницу положат, то кота отравят. Угадайте, кто поможет ему бороться с вселенским злом? Бинго! Надевайте костюм супергероя и спасайте бедолагу.
Плохо отзывается обо всех своих друзьях
Вашему знакомому с друзьями тоже не везет. Его окружают черствые, неблагодарные и завистливые люди. Нет, про вас, конечно, он так не думает. Вы —яркий бриллиант в этой куче мусора.
Страдает низкой самооценкой
Счастливый и уверенный в себе человек не станет лицемерить и манипулировать другими людьми. А этому индивиду явно не хватает сил, чтобы играть честно, поэтому он и прибегает к подлым способам.