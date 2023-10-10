7 признаков настоящего лицемера

Этот нахал умеет мастерски вешать лапшу на уши, но с нами фокус не пройдет.

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Читайте критерии, по которым можно опознать любого подхалима.

Он рядом только в радости

А когда у вас случается горе, этот человек мгновенно пропадает с радаров. Соскучились? Тогда быстрее разбирайтесь со своими проблемами. Как только наступит светлая полоса, старый знакомый сразу прибежит обратно с поздравлениями.

Не любит спорить

Зачем опускаться на эти «низкие вибрации». Он лучше оставит собственное мнение при себе, а вам молча кивнет. Что в душе у этого человека, останется загадкой. Уверены, там порхают ангелы и скачут единороги. Именно благодаря своей душевной гармонии он и смотрит на всех исподлобья.

Говорит вам только хорошее

Этот толерантный человек готов принимать вас любой: даже с размазанной тушью и пятном на блузке. Кстати, не он ли вам его поставил?

Распускает сплетни за вашей спиной

Разошлись с бойфрендом? Проблемы со здоровьем? Ваш «друг» сразу расскажет об этом общественности. А что такого? Хватит обижаться на ерунду. Подумаешь, сболтнул лишнего.

Часто попадает в тяжелое положение

У него постоянно возникают трудности: то с работы уволят, то бабушку в больницу положат, то кота отравят. Угадайте, кто поможет ему бороться с вселенским злом? Бинго! Надевайте костюм супергероя и спасайте бедолагу.

Плохо отзывается обо всех своих друзьях

Вашему знакомому с друзьями тоже не везет. Его окружают черствые, неблагодарные и завистливые люди. Нет, про вас, конечно, он так не думает. Вы —яркий бриллиант в этой куче мусора.

Страдает низкой самооценкой