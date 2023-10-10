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Названы выдающие провинциалок детали внешнего вида

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам выдающие в них провинциалок детали внешнего вида. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

Названы выдающие провинциалок детали внешнего вида
© Lenta.ru

Эксперт рассказал, что определяет таких женщин по степени «нарядности». По его словам, они выбирают все лучшее сразу.

«Их можно узнать по тщательно причесанным волосам и макияжу, по деревянному нарочитому поведению — это сразу выдает человека, что он не на своем месте», — отметил Лисовец.

При этом специалист объяснил, что не стоит везти с собой в Москву весь свой гардероб.

«Москва — город большой, шумный и очень быстрый, поэтому здесь в образе должно быть обязательно что-то, что будет говорить о том, что вы тоже спешите. Вам нужно многое сделать и много где побывать, поэтому оставьте излишне белое, серебристое, золотистое и кричащее о вашем достатке», — заключил собеседник издания.