Названы выдающие провинциалок детали внешнего вида

«Москва — город большой, шумный и очень быстрый, поэтому здесь в образе должно быть обязательно что-то, что будет говорить о том, что вы тоже спешите. Вам нужно многое сделать и много где побывать, поэтому оставьте излишне белое, серебристое, золотистое и кричащее о вашем достатке», — заключил собеседник издания.