Стилист перечислила модные тренды осени 2023

Стилист Светлана Зайцева рассказала, какие вещи будут на пике моды текущей осенью.

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Так, трендом являются кожаные вещи цветов осенней палитры и яркие пальто — в клетку или с анималистическими рисунками. Также в моде меховые фактуры, в том числе искусственные шубы.

Кроме того, не стоит забывать про классические костюмы. Мужчинам Зайцева рекомендует носить брюки классического кроя, широкие с защипами, а женщинам — юбки. Их можно сочетать с длинными пиджаками.

Что касается платьев, то в тренде черные (или черно-белые) с открытыми частями, красивым декольте и вырезами; с драпировками.

— В моде женственность, — добавила стилист в комментарии NewsNN.

В свою очередь стилист Лилия Фаттахова добавила, что одежда белого цвета с молочным оттенком считается самой модной в этом осеннем сезоне. По словам модного эксперта, белые вещи подчеркивают статусность и добавляют образам нежности и воздушности, передает «360».