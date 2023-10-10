Как купить идеальную обувь

Найти обувь, идеально сидящую на ноге, поможет простой старинный способ — эскиз стопы, рассказала aif.ru подолог Елена Лапатина. Она объяснила, что если обрисовать стопу на листе бумаги и вырезать рисунок, то в магазине он станет одним из самых лучших способов примерки обуви.

Как пояснила эксперт, лучше, если при выполнении эскиза человек будет стоять прямо, а стопу обрисовывать — его помощник. Для хорошего эскиза стопы необходимо снять носки, иначе рисунок будет неточным. Помощник должен обвести стопу по периметру карандашом, держа его под углом 90 градусов к листу и не наклоняя его.

В магазине вырезанный эскиз нужно вложить в понравившуюся обувь и аккуратно расправить рисунок, пальцами придавливая его по всей поверхности, продолжила подолог. Все изгибы, появившиеся на бумаге, укажут места потенциальных проблем при ношении. Например, если рисунок загнулся, значит, на пальцы или стопу на этом участке будет давить обувь, создавая дискомфорт, боль и другие неприятные ощущения. Именно так и можно оценить, подойдет ли желаемая обувь и будет ли в ней удобно, резюмировала Лапатина.