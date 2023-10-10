Психотерапевт объяснила связь между занятиями спортом и психикой

Правильное питание и спорт определённо благотворно воздействуют на организм, однако выработать такую привычку бывает достаточно сложно, поскольку требуется большая сила воли.

"Снижение интереса к физической активности может быть признаком апатии и ангедонии и требует комплексного лечения".

Кроме того, запущенность своего режима может быть связана с депрессией и апатией. В этом случае эксперт рекомендует посетить психолога или при необходимости психотерапевта.