Психотерапевт объяснила связь между занятиями спортом и психикой

Психотерапевт Зеленкова-Захарчук: Жир на животе может быть следствием проблем с психикой
Правильное питание и спорт определённо благотворно воздействуют на организм, однако выработать такую привычку бывает достаточно сложно, поскольку требуется большая сила воли.
Врач-психотерпавет Татьяна Зеленкова-Захарчук считает, что снижение интереса к физической активности происходит по некоторым причинам:
"Снижение интереса к физической активности может быть признаком апатии и ангедонии и требует комплексного лечения".
Кроме того, запущенность своего режима может быть связана с депрессией и апатией. В этом случае эксперт рекомендует посетить психолога или при необходимости психотерапевта.