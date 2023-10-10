Стилист назвал главные тренды на зиму

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал главные модные тренды на зиму 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

© Unsplash

По словам эксперта, в грядущем сезоне будет преобладать элегантность. Специалист посоветовал присмотреться к приталенным пиджакам с широкими плечам, одежде из замши и с искусственным мехом, а также кожаным изделиям.

«Мы оставляем всю спортивную одежду для тренажерного зала и прогулок, а для ежедневного и вечернего выходов наряжаемся во что-то более элегантное», — объяснил он.