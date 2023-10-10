Тренды весна-лето, которые можно примерить уже сейчас

Все тенденции недели моды весна-лето можно объединить одним словом — неоклассики. Стилисты и визажисты воплотили то, что было модно в предыдущих сезонах, слегка переосмыслив «пройденное».

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Прически

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Немного усилий и самая простая укладка может превратиться в произведение искусства. Если вы не хотите становиться арт-объектом, но быть в тренде, достаточно просто подстричь модную челку.

Тупая челка

В тренде густая прямая челка, которую, по аналогии со стрижкой каре, называют тупой. Она может быть разной длины — от очень короткой до ниспадающей на глаза. Длинная идет практически всем и является отличной альтернативой ботоксу.

Пучки

В моде, как академические пучки в стиле балерины, так и легкая небрежность, когда из композиции могут торчать волоски. Выделяются из этого ряда пучки-бутоны. Выглядит прическа, как произведение искусства. Для создания нужно для начала накрутить волосы с помощью бигуди (взять крупные пряди), затем сделать высокий хвост, потом собрать каждую прядь в лепесток у основания хвоста, закрепив шпильками, лаком.

Косы

Мелкие косички, практически такие же, которые предлагают заплести в южных странах на пляже, обещают стать трендом сезона. Косички нужно собирать в прически: хвосты, пучки, в косы из кос. Плюс такого плетения в том, что оно трансформируется в кудри а-ля мелкий бес. И прическа, и укладка два в одном.

Банты

Татьяну Михалкову (жену Никиты Сергеевича) можно считать трендсеттером. Ведь она популяризировала банты в прическах еще до того, как они стали мейнстримом. То есть до сезона весна-лето 2024.

Продавцы приготовились обогатиться на продаже бантов. Ведь они уже во всех мастер-классах по созданию укладок. Можно покупать готовые банты-заколки. Но, чтобы прослыть модницей, лучше украшать прическу лентами, собирая их в банты.

Ленту можно вплести в косу, сделав ее интереснее, украсить ей пучок или распущенные волосы, закрепив, вокруг головы или сделав прическу-мальвинка.

Ретро-волны

Влажный стиль в укладках в моде уже который год. В этом сезоне стилисты вспомнили про ретро-волну на мокрых волосах. Нужно просто нанести на пряди гель, зачесать волосы назад, выпустив прядь у лба, и с помощью гребня выложить ее в волну. Стилисты говорят, что это идеальная укладка для тех, кто не успел помыть голову. Никто не догадается, что у вас на самом деле грязные волосы.

Макияж

Адаптация модного макияжа 60-х, немного вайба 90-х и корейские тренды — нашли отражение в макияже следующего сезона. Основной акцент идет на глаза, но есть и интересные вариации в макияже губ.

Глаза ангела

На ряде показов визажисты воплотили тренд, который еще год назад популяризировали корейские блогеры, он называется «глаза ангела». Суть заключается в том, чтобы создать сияющий взгляд. Для этого на подвижные веки наносят серебряные тени, можно сатиновые или металлик, а также тени с блестками. В ходу именно серебро, потому что цвет считается чистым. Дополняют макияж практически незаметные растушеванные стрелки, помадой под цвет губ или в розовых тонах.

Вайб 60-х

Твигги стала первой моделью, которая решила наносить подводку на линию разделяющую подвижное и неподвижное веко. Так она умело скрывала нависающие веки. Ее макияж стал вызовом, а позже настоящим трендом, среди завсегдатаев клуба 54.

Визажисты Rodarte решили сделать парафраз этого мейкапа. Только стрелки предлагают графичные, нарисованные на манер лисьих глазок. Эффект от макияжа можно назвать лифтинговым. Конечно, позволить себе такое можно только на вечеринку.

Для тех, кто привык к классике, на волне растушеванные смоки-стрелки, которые рекомендуют делать даже в дневном макияже.

Смоки айз

Классические смоки айз вернулись в модные хит-парады. Новичкам советуют создавать их с помощью теней, профи — растушевывать мягкий карандаш на верхнем и нижнем веках.

Балетный класс Балеткор опять в моде, не путайте с барбикором. С ярко-розовым уже наигрались, пора дать глазам отдохнуть. Макияж в стиле балерины — это незаметные стрелки, полупрозрачные пастельные оттенки теней и розовая помада.

В противовес классической балерине выступает готическая. Этакий черный лебедь на новый лад. В этом образе активный макияж глаз с подчеркнутыми стрелками. Но самое главное — мейкап губ. Его создают на манер 90-х: подчеркивают губы карандашом на тон темнее, наносят помаду в тон губам, а поверх блеск. Кстати, такой прием позволят сделать губы больше, главное наносит карандаш выше природного контура.

Яркие акценты

Для тех, у кого душа просит красок, в макияж глаз предлагают добавить яркие акценты. Верхнее веко подчерните с помощью нейтральной палитры теней, а по контуру нижних ресниц нанесите яркий карандаш (или наоборот). Самым смелым предлагают с помощью ярких теней выделить внутренний уголок глаз. Маникюр

Маникюр

следующего сезона так и просится в праздничные образы. Ведь нейл-мастера предлагают нам блистать.

Металлик

Снова возвращается гранжевый маникюр 90-х в стиле металлик, выбор оттенков большой. Если не хотите выделять таким лаком все пальцы, можно ограничится дизайном на двух ногтях.

Стразы

Блестки и стразы на ногтях последний раз активно продвигали три сезона назад, пока они не уступили место сумасшедшим дизайнам и кричащим френчам. В этом сезоне должно быть больше блеска. Особенно для нас это актуально ближе к новогодним праздникам.

Разноцветный френч