Дерматолог рассказала, как сохранить здоровье кожи

Американская дерматолог Линдси Зубрицки дала несколько простых советов людям, которые хотят, чтобы их кожа оставалась молодой. О бесплатных способах сохранить здоровье кожи она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Lenta.ru

Прежде всего врач призвала перестать загорать.

«И под открытым солнцем, и в солярии. Всякий раз, когда кожа загорает, ультрафиолет повреждает ДНК, его лучи — главные виновники быстрого старения», — подчеркнула она.

Кроме того, продолжила Зубрицки, для сохранения молодости кожи нельзя курить ни вейпы, ни сигареты.

«Это вызывает воспалительный ответ в теле и появление ферментов, разрушающих коллаген в коже и способствующих старению», — предупредила она.