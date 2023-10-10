Как сохранить цвет волос после окрашивания

В первую очередь эксперт пояснила, что после изменения оттенка пряди нуждаются в особом уходе. По этой причине она порекомендовала пользоваться подходящим по типу волос шампунем и кондиционером. Помимо этого, Лисина отметила важность применения увлажняющих масок, которые обеспечивают дополнительное питание.