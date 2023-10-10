Врач поделилась необычным способом пробуждения по утрам
Процесс утреннего пробуждения может быть длительным и неприятным. Ускорить его можно при помощи света, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева.
По ее мнению, именно данный фактор помогает быстро сократить уровень гормона сна в организме.
«Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет. В первые 90 минут утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина – гормона сна – в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться», – отметила врач.
Экран смартфона излучает именно такой свет, который требуется для пробуждения, сказала она.
«Самое простое подручное средство для создания яркого света таких цветов – это телефон. Тот гаджет, который вечером мешает нам заснуть, утром помогает нам проснуться. Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером», – заключила Елена Царева.