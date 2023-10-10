Врач поделилась необычным способом пробуждения по утрам

«Самое простое подручное средство для создания яркого света таких цветов – это телефон. Тот гаджет, который вечером мешает нам заснуть, утром помогает нам проснуться. Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером», – заключила Елена Царева.