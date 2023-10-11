Названы вещи, незаменимые для модного гардероба этой осенью

Когда за окном уже не лето, но еще не зима, на помощь модницам приходит демисезонный гардероб. О том, какие приемы и детали одежды в этом году помогут сделать осенний образ актуальным и неотразимым, "РГ" рассказали стилисты.

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Демисезонная капсула гардероба - это определенный набор вещей, которые максимально сочетаются друг с другом.

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По мнению стилиста GATE31 Валерии Лепиковой, благодаря так называемой капсуле можно из сравнительно небольшого количества предметов одежды составить максимальное число разнообразных сочетаний.

Анастасия Прокофьева, основательница российского бренда ROKKi by Prokofieva, по просьбе корреспондента "РГ" назвала пять таких вещей, незаменимых для демисезонного гардероба этой осенью:

тренч,

пиджак с мужского плеча,

брюки свободного кроя,

худи или свитшот,

объемная рубашка.

Что касается тренча, это один из традиционных атрибутов ранней осени.

"В этом сезоне набирают популярность укороченные модели, однако длинные остаются более универсальным вариантом. С тренчем легко составлять повседневные образы, но и вечерние тоже - просто накиньте его на платье", - советует эксперт.

Стилист бренда DreamWhite Ли Грант советует обратить внимание на пальто прямого силуэта средней длины, изготовленное из шерсти.

"Оно станет вашим надежным союзником в демисезонное время. Его можно использовать как полноценный наряд в теплые дни осени. А можно как верхний слой в аутфитах. Оно гарантирует комфорт и удобство при составлении образов в любом стиле: деловом, повседневном, спортивном, кэжуал", - пояснила она "РГ".

В ее список обязательных предметов осеннего гардероба вошла также утепленная жилетка: "Она идеальна для переменчивой погоды. В ней не будет жарко в теплый осенний день, и вы не замерзнете при резком похолодании".

Кроме того, Ли Грант рекомендует запастись базовыми моделями лонгсливов и блуз из хлопка: "Выберите модели, которые легко сочетаются с другими элементами одежды и служат основой для создания осенних нарядов".

Еще одна универсальная вещь: классические джинсы или брюки.

"Такие вещи всегда актуальны и многофункциональны. Они могут быть базовой деталью вашего гардероба и подходить для множества образов", - поясняет стилист.

И, наконец, черный бомбер - куртка на молнии с эластичными вставками-резинками и манжетами, которая уже второй год подряд не выходит из моды.

"Незаменимая вещь при похолодании в каждом сезоне. А если вам надоели привычные модели, то обратите внимание на трендовые бомберы. С моделью оверсайз (от английского oversize - "слишком большой", то есть свободного кроя. - Прим. ред.) вам не нужно будет долго думать над образом, чтобы собраться на работу, в магазин или в детский сад за ребенком", - рекомендует она.

Это особенно актуально осенью, когда все модные эксперты советуют делать упор на вещи "оверсайз" и многослойность.

Анастасия Прокофьева допускает использование этих приемов одновременно: "Функциональный гардероб состоит из позиций, которые можно носить в любой сезон. Все дело в грамотной комплектации. В переходную погоду комфортнее всего в многослойных образах. В качестве верха могут быть объемный пиджак или рубашка, нижний слой - лонгслив или футболка. Пока на улице не так холодно, верхнюю одежду заменяют худи или свитшот. И речь не только о спортивных образах. Свитшот в стиле оверсайз отлично смотрится с шелковой макси-юбкой и лоферами (разновидность закрытых туфель без шнурков, украшенных по периметру союзки приподнятым круговым швом. - Прим. ред.). Актуально выглядит худи в сочетании с брючным костюмом свободного кроя".

Она также посоветовала при выборе аксессуаров дать волю фантазии.

"Уместны солнцезащитные очки, бейсболки, шелковые платки, повязанные на сумку. Дополнить даже самый скромный образ помогут крупные украшения, которые пока не нужно прятать под шапкой и шарфом", - полагает эксперт.

Советы эксперта

Выглядеть модно и по погоде помогут слои, текстуры и аксессуары

Этой осенью стоит обратить внимание на шерстяные пальто прямого силуэта.

Ли Грант, стилист: