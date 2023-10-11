Как выбрать удобное нижнее белье

Нижнее бельё плотно прилегает к нашей коже в течение всего дня. Поэтому, естественно, оно не должно «щипать», «колоть», «стеснять» и быть просто неудобным. Найти подходящую пару может быть непросто из-за огромного выбора, который сейчас доступен.

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Эксперты Belle You поделились с нами несколькими советами, которые облегчат поиски того самого идеального нижнего белья.

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Выберите подходящий для вас размер

Вы должны быть честны сами с собой! Никто другой не узнает и/или ему будет попросту наплевать, какого размера у вас нижнее бельё. Любой ценой избегайте соблазна носить одежду меньшего размера. Слишком маленькое (читай – тесное) нижнее бельё заставит вас выглядеть тяжелее. Вы ведь не этого добиваетесь? Примеряйте новые фасоны поверх своего нижнего белья, чтобы оценить размер. Убедитесь, что ничто не впивается и не защемляет и что поясная лента удобно прилегает к вашей коже. А консультанты в магазинах всегда помогут вам с размером.

Есть несколько правил, как выбрать топ/бюстгальтер: Узнаём размер. Измерьте два основных параметра: обхват груди в самом объёмном месте и обхват под грудью. Снимайте мерки в естественном и расслабленном положении, не затягивая туго сантиметровую ленту.

Учитываем объём. При выборе модели руководствуйтесь объёмом груди. Помните, чем больше объём, тем сильнее должна быть поддержка. Обращайте внимание на наличие регулировки на бретелях, которые могут растягиваться при постоянном использовании. Поэтому важно корректировать длину с учетом индивидуальных особенностей.

Выбираем степень поддержки. Модели с косточками обеспечивают дополнительную поддержку груди, но требуют точного соответствия вашим параметрам. Неправильный размер изделия может как вызывать дискомфорт, так и не создавать нужную степень фиксации груди.

Выберите стиль, который подходит именно вам

Нижнее бельё бывает такого разного фасона, что глаза разбегаются – взять хотя бы бюстгальтер или топ, или, может, трусики танга, бразильяно, с высокой/низкой посадкой, слипы, хипстеры, кюлоты, шорты и т. д. Каждый тип белья имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от вашего размера, предпочтений и того, для чего они вам нужны.

Нижнее бельё – это очень личное; здесь нет правильного или неправильного выбора. Если у вас стройные, узкие бёдра, тогда вам идеально подойдут шорты или хипстеры, так как они создадут иллюзию более полных изгибов. Если у вас от природы пышные формы, то выбирайте трусы или стринги, что-нибудь с более высокой посадкой – это сделает ваши бёдра стройнее и длиннее.

Удаляйте бирки

Иногда они могут вызывать дискомфорт на коже – натирать, колоть и т. д. Отрежьте их, как только принесёте покупку домой.

Ухаживайте за нижним бельём

Надлежащий уход необходим для продления срока службы и обеспечения максимального комфорта. Всегда читайте инструкции по уходу и по возможности используйте специальный мешочек для стирки нижнего белья. Это защитит бельё от повреждений во время работы в стиральной машине. Никогда не распыляйте что-либо ароматизированное на нижнее бельё, так как это может вызвать сильный дискомфорт в интимной части тела.

Регулярно меняйте нижнее

Нижнее бельё со временем теряет эластичность, поэтому никогда не стоит носить его после истечения срока годности. Регулярная смена нижнего белья и соблюдение рекомендаций по уходу продлевают срок службы и повышают комфорт этого вида одежды. Средний срок службы трусиков составляет 6 месяцев. Это зависит от того, сколько у вас пар и как часто вы их меняете.

Самое главное: не путайте моду и комфорт

Для собственного здравомыслия гораздо важнее носить что-то удобное. Мода не всегда превращается в комфорт. В первую очередь выбирайте характеристики и преимущества, а не цвет и упаковку. Если что-то выглядит непривлекательно на вашем теле, это не значит, что оно не может быть сексуальным на вашем теле.

Дополнительные советы, которые следует иметь в виду

Эластик разрушается при высокой температуре. Никогда не сушите нижнее бельё в стиральной машине.Не стирайте при температуре выше 30 градусов. Опять же – обратитесь к этикеткам по уходу.

Не всегда дешёвое = плохое качество, а дорогое = хорошее. Комфорт заключается в том, кто его носит, а не в цене. Помните о предназначении белья: например, для активных видов спорта и отдыха выбирайте модели с усиленной поддержкой груди и широкими бретелями. Топ должен плотно прилегать к телу в процессе тренировки. Для занятий йогой, пилатесом, домашнего отдыха или же комплектов на каждый день отдавайте предпочтение максимально комфортным и менее компрессионным вариантам.