Какие вещи следует выкинуть из гардероба

Женщинам следует выкинуть из гардероба вещи, которые не подходят им по размеру, посоветовала дизайнер Наталья Шумиловская.

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В разговоре с aif.ru она отметила, что лучше выбирать одежду, которая идеально сидит, или модные варианты оверсайз.

Кроме того, лучше избавиться от старых вещей с дырками и пятнами. Обычно они носятся только дома. Дизайнер советует покупать домашнюю одежду отдельно, чтобы выглядеть хорошо всегда, а не только на улице.

Как уточнила эксперт, стоит отказаться и от кричащих трендов прошлых лет. Она посоветовала избавиться от мини-юбок, блестящих вещей с глубоким декольте, остроносых ботинок на высокой танкетке, полностью рваных джинсов и от пестрых шуб. Гардероб также нужно проверять на предмет того, соответствует ли одежда статусу и возрасту женщины.

Частая проблема женского гардероба — одинаковые вещи разных цветов. Среди дублирующихся моделей лучше оставить только один вариант. Это даст возможность чаще носить другую одежду, а не зацикливаться на однотипных вещах-клонах, заключила Шумиловская.