Стилист Влад Лисовец назвал приталенные пиджаки вернувшимся трендом зимы

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил тренды, которые будут актуальны зимой. Об этом сообщает Woman.ru.

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Влад Лисовец назвал приталенные пиджаки вернувшимся трендом этой зимы.

«Этой зимой в моду входит элегантность. Мы оставляем всю спортивную одежду для тренажерного зала и прогулок, а для ежедневного и вечернего выходов наряжаемся во что-то более элегантное. Это и элегантная обувь, и уже более приталенные пиджаки, это широкие «мужские» плечи, это большое количество искусственного меха, замши, кожаных изделий», — сообщил Лисовец.

Он также добавил, что в трендах остается джинса и яркие акценты в виде обуви, головных уборов, сумки или пиджака.

Осенью Владислав Лисовец посоветовал женщинам носить одежду из кожи и замши.

«Основным трендом осени 2023-го станут кожа и замша. Остаются популярными куртки и плащи, но уже не оверсайз, а более элегантные и приталенные. При этом выходят из моды огромные пуховики, которые так полюбились россиянам», — заявил Лисовец.