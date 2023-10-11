Трендовые пуховики, без которых ваша зима пройдет зря

Какие модели не только выделят вас из толпы, но и согреют в мороз.

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На улице похолодало, и пусть до настоящей зимы еще пара месяцев, выбрать правильный и, главное, теплый пуховик, стоит уже сейчас. Тем более, многие бутики и аутлеты предлагают неплохие скидки. Однако, не спешите брать то, что понравилось в первую очередь.

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Мы собрали тренды, которые вы точно оцените. Сохраняйте в закладки и можете даже не делиться с подругой.

Короткий пуховик/куртка

Мы сейчас говорим не о том микротренде пуховиков, которые доходят до талии. Это просто непрактично. Хорошо, что эта модель уже особо не встречается в магазинах и на маркетплейсах. А вот укороченный пуховик без меха будет прекрасным выбором, даже если за окном сильный минус. Модель до середины бедра подойдет и для прогулок, и для комфортных поездок на авто — вам не будет мешать лишняя ткань и при этом вы не замерзнете в «стратегических» местах.

Особое внимание короткому пуховику или куртке стоит обратить девушкам, которые хотят сделать акцент на длине ног.

Что касается наполнителя, натуральный пух пусть и теплее синтетического наполнителя, однако после стирки вас может ждать неприятный сюрприз в виде скатавшихся комочков, которые довольно трудно расправить.

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Пуховик-пальто

Длинная модель станет незаменимым помощником для тех, кто предпочитает долгие прогулки и не пользуется личным транспортом. Больше всего такие пуховики любят молодые мамочки, которым приходится проводить с ребенком долгие часы на свежем воздухе. Стилисты советуют присмотреться к приталенным моделям таких пуховиков. Ведь силуэт «песочные часы» вновь завоевал сердца дизайнеров.

Оверсайз даст вам ненужный объем там, где вы больше всего хотите его скрыть. Теплое пальто позволяет свободно носить юбки и платья без страха переохладиться. Цвет пуховика в этом сезоне вы выбираете сами, можете не бояться яркости и дерзких принтов.

Кожаный пуховик

Наверное, самая «свежая» и крутая модель, если вы действительно хотите быть в тренде на зимних улицах и не боитесь привлекать внимание.

Фэшн-эксперты советуют укороченные модели кожаных пуховиков, кроме того, не рекомендуют яркие цвета, так как сама фактура достаточно вызывающая и дополнительные акценты ему точно не требуются. Классический черный, молочный, песочный — самые актуальные цвета сезона.

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Стеганый пуховик