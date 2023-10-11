Как понять, что вам не стоит наращивать ресницы — подумайте несколько раз
Вы можете не получить ожидаемый эффект.
Не будем спорить, что наращенные реснички смотрятся невероятно эффектно, и нет ничего удивительного в популярности этой процедуры. Вы можете выбрать максимально естественный объем и изгиб, чтобы никто не заметил подвоха. Но подбросим ложку дегтя — у наращивания есть свои противопоказания, которые нельзя игнорировать.
Трихотилломания
При этом расстройстве человек бесконтрольно выдирает волосы на себе. Как правило, страдает голова, но и реснички могут пострадать. Даже самые натуральные наращенные ресницы ощущаются, а потому для человека с подобным состоянием психики этот момент станет дополнительным раздражителем. Вы можете и сами не заметить, как в задумчивости будете выщипывать реснички, оставляя некрасивые проплешины.
Вы только окрасили ресницы
Если вы проводили процедуру окрашивания ресниц совсем недавно, с наращиванием лучше повременить. Дело в том, что на своих ресницах образуется пленка из краски, и распределить клей у мастера не получится. Искусственные ресницы просто отлетят. Наращивание можно проводить, когда реснички пористые и не подвергались другим манипуляциям, например, ламинированию. Кстати, после того, как сойдет краска, ваши и наращенные ресницы будут сильно отличаться.
Алопеция
Пожалуй, самый неприятный момент. Алопеция приводит к выпадению волос — полному или частичному. Ресниц и бровей это также касается. Если у вас слабые реснички, да еще и подобный диагноз, который вам поставил грамотный врач, от наращивания лучше отказаться. Вместо этого необходимо заняться укреплением своих ресниц и соблюдать все предписания доктора.
Блефаропластика
Операция по коррекции формы век также является противопоказанием к наращиванию ресниц. Организм пытается максимально быстро восстановиться после серьезного вмешательства, а механическое раздражение приведет лишь к осложнениям. Подождите хотя бы несколько месяцев, пока вам не снимут швы и веки полностью не заживут.
Жирная кожа век
Нельзя сказать, что жирность кожи является абсолютным противопоказанием, однако, стоит учитывать тот момент, что на жирных веках ресницы держатся хуже всего. Кроме того, не стоит использовать маслянистые жидкости для снятия макияжа после наращивания — вы сведете на нет все старания мастера.