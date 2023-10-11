Как понять, что вам не стоит наращивать ресницы

Вы можете не получить ожидаемый эффект.

© WomanHit.ru

Не будем спорить, что наращенные реснички смотрятся невероятно эффектно, и нет ничего удивительного в популярности этой процедуры. Вы можете выбрать максимально естественный объем и изгиб, чтобы никто не заметил подвоха. Но подбросим ложку дегтя — у наращивания есть свои противопоказания, которые нельзя игнорировать.

Видео дня

Трихотилломания

При этом расстройстве человек бесконтрольно выдирает волосы на себе. Как правило, страдает голова, но и реснички могут пострадать. Даже самые натуральные наращенные ресницы ощущаются, а потому для человека с подобным состоянием психики этот момент станет дополнительным раздражителем. Вы можете и сами не заметить, как в задумчивости будете выщипывать реснички, оставляя некрасивые проплешины.

Вы только окрасили ресницы

Если вы проводили процедуру окрашивания ресниц совсем недавно, с наращиванием лучше повременить. Дело в том, что на своих ресницах образуется пленка из краски, и распределить клей у мастера не получится. Искусственные ресницы просто отлетят. Наращивание можно проводить, когда реснички пористые и не подвергались другим манипуляциям, например, ламинированию. Кстати, после того, как сойдет краска, ваши и наращенные ресницы будут сильно отличаться.

Алопеция

Пожалуй, самый неприятный момент. Алопеция приводит к выпадению волос — полному или частичному. Ресниц и бровей это также касается. Если у вас слабые реснички, да еще и подобный диагноз, который вам поставил грамотный врач, от наращивания лучше отказаться. Вместо этого необходимо заняться укреплением своих ресниц и соблюдать все предписания доктора.

Блефаропластика

Операция по коррекции формы век также является противопоказанием к наращиванию ресниц. Организм пытается максимально быстро восстановиться после серьезного вмешательства, а механическое раздражение приведет лишь к осложнениям. Подождите хотя бы несколько месяцев, пока вам не снимут швы и веки полностью не заживут.

Жирная кожа век