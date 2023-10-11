Названа самая популярная обувь в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную в мире обувь в третьем квартале 2023 года. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

© Lenta.ru

Рейтинг возглавили таби (напоминающая копыта обувь с отделением для большого пальца — прим. «Ленты.ру») фасона «Мэри Джейн» французской марки Maison Margiela. За ними расположились созданные в рамках коллаборации Nike и Martine Rose мюли Shox MR4 Mule. Третью позицию заняли шлепки Birkenstock Arizona.

Кроме того, в списке оказались мюли Tory Burch с металлическими кольцами, кроссовки New Balance 550 и остроносые туфли Prada 3D flower heels с цветочными аппликациями.