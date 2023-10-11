Эксперты назвали самый популярный модный бренд

Итальянский бренд женской одежды и аксессуаров Miu Miu, принадлежащий модному дому Prada, стал самым популярным по итогам третьего квартала 2023 года. Об этом сообщает фэшн-платформа Lyst.

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Эксперты Lyst Index каждые 3 месяца составляют рейтинг самых востребованных модных брендов. На начало октября таковым является Miu Miu, который возглавляет Миучча Прада.

На втором месте рейтинга расположился испанский бренд Loewe, а на третьем – Prada. Пятерку лучших замыкают Bottega Veneta и Versace. В ТОП-10 также вошли Saint Laurent, Moncler, Valentino, Jacquemus и Burberry.