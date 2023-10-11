Названа самая модная обувь этого года

Первое место забрали ботинки с "коровьими копытами" (квадратным мысом) французского бренда Maison Margiela. Следом идут мюли Shox MR4 Mule из коллаборации Nike и Martine Rose и шлепки Birkenstock Arizona. В десятку лучших также вошли мюли Tory Burch, кроссовки New Balance 550 и туфли Prada 3D flower heels.

Индекс Lyst — это ежеквартальный рейтинг самых модных брендов и товаров. Lyst — компания, специализирующаяся на модных технологиях, и премиальное приложение для шопинга, которым ежегодно пользуются более 200 миллионов человек. Формула индекса Lyst учитывает поведение покупателей, включая поиск на платформе и за ее пределами, просмотры товаров и продажи. Для отслеживания популярности брендов и товаров в формуле также учитывается статистика упоминаний, активности и вовлеченности в социальных сетях по всему миру.