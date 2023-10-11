Как нескучно одеться в офис: 10 идей

Классические оттенки сочетайте с яркими акцентами и драгоценными деталями.

© 0WomanHit.ru - МК

Забудьте про корпоративные цвета и классические фасоны.

Видео дня

Белый верх и черный низ

Чтобы такое сочетание стало интереснее, замените классические черные брюки на комбинезон на бретельках или платье-сарафан.

Кожа в тренде

Вещи из кожи снова в тренде, причем она должна быть искусственной. Отдайте предпочтение костюмам из этого материала. Для офиса хорошо подойдет приталенная юбка-карандаш с высокой талией, такая модель стройнит и делает выше. Ее можно сочетать с черной или белой водолазкой с открытыми плечами и кожаным жилетом.

Неоклассический образ

Традиционное сочетание черного костюма и белой блузки можно сделать чуть игривее. Вместо классической юбки или брюк, отдайте предпочтение юбке-плиссе ниже колена с драпировкой в виде сетки или декоративными элементами.

Вместо брюк шорты

Если дресс-код в офисе позволяет, то замените брюки на шорты. Носите их с плотными черными колготками. Модель подбирайте в зависимости от типа фигуры (имеется ввиду длина и шира шорт). Но лучше, чтобы у нее была высокая талия, она скрывает недостатки фигуры.

Шорты и жакет

Интересная идея с подиумов: заправить жакет в шорты с высокой талией. Это получится, если жакет будет слегка укороченный. выгляди такой вариант, как комбинезон, причем очень модный.

Баланс белого

Если у вас на работе не униформа, соблюсти классический дресс-код и при этом пойти наперекор устоям легко, выбрав белый жакет вместо черного. Интересный вариант, как на показе, с черными вставками — ворот, пуговицы. Жакет можно сочетать с белой или черной блузкой, майкой.

Фантазия на тему серого

Серый — кардинал среди офисных цветов. Считается, что этот оттенок скучный, бледнит, вгонят в тоску. Но это все стереотипы. Во-первых, все зависит от подтона серого, лучше выбирать темно-серый. Во-вторых от фасона костюма. Вдохновитесь образами с недели моды. Выбирайте костюмы оверсайзы, вместо пиджака, отдайте предпочтение удлиненному жилету.

Образ в сером не будет казаться скучным, если разбавить его яркими аксессуарами — бусами, повязать на шею платок, надеть яркие туфли, браслеты.

Золотые детали

Кто сказал, что роскошный образ нужно создавать только для вечеринок. Почему бы не внести драгоценных элементов, собираясь в офис, то есть, на работу, как на праздник. Золотистая кофта под чёрный классический костюм или в сочетании с юбкой и кожаным жакетом, удлиненные злотые серьги, ремень с золотой пряжкой — почти диско, только в офисной стилистике.

Красные акценты

Помните песню: «Женщина в красном, как ты прекрасна». Этот цвет очень яркий, привлекающий внимание, а если соблюсти баланс в образе, совсем не вызывающий.

Наденьте классическую юбку-карандаш, черный топ, а поверх — красный жакет, не важно выберите вы туфли на плоском ходу или каблуке, будете выглядеть женственно и привлекательно. Но при этом небанально.

Пастельные цвета