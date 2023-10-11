Модные фасоны женских пальто сезона осень-зима 2023-2024

Сегодня пальто может быть теплым и красивым одновременно, так что совершенно необязательно искать компромисс между старой теплой курткой, которая защищает от ветра, и стильной новинкой сезона. Разнообразие трендов этой осени позволит подобрать верхнюю одежду под любой случай: будь то пальто свободного кроя для повседневного стиля, элегантная строгая модель для походов в офис или экстравагантное пальто, которое подчеркнет шик и роскошь.

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«Лента.ру» рассказывает, какие фасоны актуальны в сезоне 2023/2024, как выбрать пальто по фигуре и какая еще одежда будет в тренде.

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Основные тренды предстоящего сезона

После показов на Неделях моды в марте 2023 года стало понятно, какие ключевые тенденции будут доминировать в осеннем и зимнем гардеробе всех модников и модниц — от принтов в клетку и стиля 50-х до юбок, надетых поверх брюк.

Модные показы в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже задали тон предстоящего сезона. Если осень-зима 2022/2023 и весна-лето 2023 были одой двухтысячным и всевозможным стилистическим экспериментам этого десятилетия, то сезон осень-зима 2023/2024 вернул нас к самой сути моды, прославляя свободу передвижения, но оставаясь при этом верным духу времени.

Коллекции по-прежнему посвящены повседневной одежде, но из них исчезли технические и практичные детали. Дизайнеры решили подойти с шиком к уже привычному непринужденному кэжуалу. Особенно это коснулось вечерних нарядов.

Что касается цвета, бежевый во всех его разнообразных нюансах стал эталоном элегантности. А оттенки цвета сорбета наполнили зимние коллекции необходимой дозой витаминов, сделав их еще более модными (и веселыми), чем когда-либо.

Топ-5 модных трендов сезона осень-зима 2023/2024

Галстуки

Зачастую галстуки делают акцент на деловом стиле и строгом тоне наряда, однако если не бояться экспериментов, то этот предмет одежды может придать гардеробу совершенно новый дерзкий вид. Попробуйте, например, сочетание классической белой рубашки и галстука с роковой юбкой длины макси.

Юбки, надетые поверх брюк

Хотя тенденции 2000-х постепенно уходят с подиумов, некоторые кутюрье на Неделях моды отдали дань уважения этой знаковой эпохе. Юбки, надетые поверх брюк, в одинаковых цветах и тонах можно было увидеть у таких брендов, как Fendi, Givenchy и Chanel.

Короткие шорты

Короткие шорты, которые больше напоминают нижнее белье, — решение для самых отважных. Надеть шорты, обнажающие большую часть ног, можно не только в качестве спортивного костюма на пробежку, но и на прогулку с друзьями или для похода в бар. А если дресс-код позволяет — смело надевайте короткие шорты в офисном стиле на работу.

Красивый шейный платок

Платок на шею — более романтичная интерпретация тенденции галстуков. Дизайнеры предлагают поиграть с цветом, объемом и формой — в зависимости от случая можно выбрать аккуратную шейную повязку в тон платью или огромный бант в неожиданном контрастном цвете в качестве яркого акцента.

Тартан

Всегда популярный шотландский орнамент отошел от классической эстетики панка и гранжа и проявился как самостоятельный принт. В этом году на модных подиумах были представлены тотал-луки из тартана — с шотландским клетчатым рисунком экспериментировали такие бренды, как Dior и Burberry.

Верхняя одежда

Что касается верхней одежды, в этом сезоне лучше избегать меховой отделки и зеленых оттенков, которые определили основные тенденции прошлого года. Белое пальто также считается не самой удобной и практичной одеждой для этого времени года — такую вещь лучше носить весной, когда сырость и слякоть останутся позади.

В сезоне осень-зима 2023/2024 будут особенно выделяться кожаные бомберы, блейзеры оверсайз, а также красные пальто и куртки

Эти минималистичные вещи, без сомнения, станут идеальными союзниками вашего осеннего гардероба.

Какие модели пальто будут актуальными в сезоне осень-зима 2023/2024?

Осень 2023 года знаменует собой возвращение к классике — пальто снова на пике популярности. Если говорить о стиле, то речь идет о вневременных вещах, которые мы любим носить сезон за сезоном. После многих лет экстравагантности мода постепенно возвращается к более непринужденным образам, что вполне соответствует тренду тихой роскоши, столь популярному в настоящее время не только на показах коллекций, но и на улицах или в социальных сетях.

"Этой осенью в тренде оверсайз, широкие плечи и прямые модели. Но это не значит, что приталенные модели, например, пальто-халат, уже не актуальны", — Валентина Таранина, стилист.

В беседе с «Лентой.ру» стилист рекомендовала при выборе пальто отталкиваться от индивидуальных особенностей фигуры и образа жизни, чтобы подобрать вещь, которая точно не пролежит все время в шкафу. Например, моднице, которая любит, чтобы ее гардероб отвечал всем трендам, подойдет прямое бежевое пальто с накладными карманами и слегка объемными плечами — с таким пальто легко составлять образы в стиле old money. Если девушка предпочитает практичность и динамичный образ жизни, то ей лучше остановиться на стеганом пальто. Такие модели более легкие, удобные, но имеют форму и крой классического пальто.

Особенности ключевых моделей пальто

Классическое пальто

Если говорить о таком пальто, которое сидит «как с иголочки», то его обычно отшивают на заказ. Плечи на месте, крой повторяет форму тела. Такие варианты чаще всего используются теми, кто предпочитает деловой стиль в одежде.

Пальто оверсайз

По словам стилиста, популярность этих моделей в текущем сезоне сложно переоценить — оверсайз сейчас наиболее актуальный и распространенный стиль. Такой фасон подойдет для тех, кто хочет визуально скорректировать объем в верхней части туловища и отвлечь внимание от неярко выраженной талии. Такие модели проще всего сочетать с самыми разными луками: со спортивными образами оно будет добавлять расслабленности, а с романтичными — на контрасте подчеркивать женственность.

Черное пальто

Черное пальто не является универсальным решением для всех. Валентина Таранина подчеркнула, что черный цвет вообще не самый удобный для применения, так как он подходит не для каждого типа внешности. Стилист рекомендовала для начала выбрать более базовый вариант цвета, а уже при необходимости (и с учетом того, что внешность выдержит) приобретать черное пальто во вторую очередь.

К тому же, черное пальто требует еще большей внимательности в уходе: липкий ролик будет вашим постоянным спутником. Несмотря на этот, казалось бы, очевидный факт, многие не уделяют должного внимания внешнему виду верхней одежды. Шерсть домашних питомцев, волосы и так далее — мелкие детали, которые способны «убить» любой, даже самый продуманный образ.

Пальто в клетку

Клетчатое пальто можно назвать базовой моделью, однако важно правильно выбирать рисунок, а точнее, его размер. Фигура плюс-сайз в пальто с принтом в мелкую клетку может казаться более объемной, чем она есть на самом деле.

Правило соразмерности работает не только для рисунка, но и для аксессуаров, которые мы подбираем к разного объема фигурам

Кроме того, клетчатый принт на пальто подскажет наиболее гармоничные цветовые сочетания для повседневных образов — достаточно обратиться к оттенкам, которые уже используются в узоре.

Пальто-платье

Стилист отметила, что пальто-платье с пышной юбкой потеряло свою актуальность уже достаточно давно. Нарочито кукольный крой не оставляет простора для фантазии и составления образов в другой стилистике. Несмотря на все еще актуальный барбикор, пальто-платье не украсит гардероб. Для создания образа в таком стиле можно выбрать укороченное пальто из твида в стиле Chanel в нежной бело-розовой расцветке.

Какие еще модели верхней одежды будут популярны этой осенью?

Кожаный плащ

Он уже оставил свой след в осенне-зимних коллекциях прошлого года. Теперь же кожаный плащ официально возвращается: он был замечен на подиумах Alaia, Alexander McQueen и Versace. Такое изделие отлично подойдет как на осень, так и на раннюю весну. Плащ из кожи способен добавить притягательности даже самому скромному наряду.

Косуха

Байкерские куртки давно стали предметом классического гардероба. Такая куртка придаст образу изюминку и создаст непринужденную уличную атмосферу.

Экокожа была популярна на подиумах на протяжении всего года, поэтому неудивительно, что она стала частью осенних и зимних трендов пальто 2023/2024

Однако, в отличие от традиционных черных косух с воротниками с лацканами, косухи этой зимы продолжают дофаминовый стиль, который обрел свою популярность в 2023 году. Цветные вставки ярких оттенков и прямые молнии с воротниками-стойками создают приятную и поднимающую настроение атмосферу, которая стряхнет с образа серость зимних дней.

Обратите внимание на потертые винтажные куртки и байкерские куртки с вышивкой, чтобы создать более женственный образ в тенденциях зимних пальто 2023/2024.

Куртка-авиатор

Неизменно популярная куртка-авиатор с меховым воротником снова в тренде. Если в классической байкерской куртке становится холодно, обратите внимание на эту модель. На подкладке из шерпы они значительно теплее косух, но при этом все такие же стильные.

Попробуйте сочетать куртку-авиатор с классическими джинсами, футболкой и ботинками. Если захочется добавить в образ женственности, носите ее с плиссированной юбкой, колготками и ботинками. Эти куртки большого размера, поэтому они идеально подходят для создания многослойных образов.

Шарф-пальто

Неочевидная новинка этого сезона — пальто со вшитым в него шарфом. Главный плюс такого стилистического решения в том, что под эту верхнюю одежду не нужно каждый раз подбирать подходящий шарф. Отлично дополнять такое пальто будет модный клатч или небольшой стильный рюкзак.

Неудивительно, что на эту модель вдруг обрушилось столько внимания — помимо того, что фасон очень удобен и практичен в носке, такие пальто смотрятся стильно и уютно.

Красное пальто

Яркое красное пальто — долгожданный всплеск бодрости в порой чересчур темном и унылом осеннем гардеробе. Такое смелое решение в стиле Катрин Денев в фильме «Дневная красавица» сможет скрасить любой самый скучный образ.

На что обратить внимание при выборе пальто?

На тип фигуры

При выборе пальто стилист рекомендовала в первую очередь опираться на тип фигуры.

"Верхняя одежда играет важную роль в восприятии формы тела в пространстве. Если выбрать приталенное пальто для прямоугольного типа фигуры, когда ширина плеч примерно равна ширине талии и бедер, есть риск подчеркнуть невыраженную талию, — Валентина Таранина, стилист.

По словам стилиста, пальто должно повторять форму тела. Двубортное или однобортное пальто прямого кроя подойдет большинству фигур, за исключением так называемых «груш» или «нижнего типа» с объемными бедрами. Такие фигуры будут хорошо смотреться в пальто с акцентом на талии и слегка трапециевидным низом.

«Пальто с поясом (пальто-халаты) наиболее универсальны, на мой взгляд, их можно носить практически всем. К тому же, это базовый фасон, который будет в моде очень долго», — отметила она.

На тип внешности

Также нужно помнить про контраст внешности. Если лицо и волосы скорее хочется назвать «светлыми», то лучше остановить свой выбор на пальто нейтральных светлых оттенков: кэмел, бежевый, светло-серый, мятный, пудровый и так далее.

Если внешность контрастная, яркая (например, темные волосы, смуглая кожа), то можно использовать контраст и в одежде: черное пальто, яркие цвета (фуксия, индиго, травяной зеленый, лиловый и так далее).

Средненасыщенные оттенки, такие как хаки, карамельный и пшеничный, подойдут большинству, и с ними будет сложно промахнуться

Как сочетать пальто с другими элементами гардероба?

По словам стилиста, пальто более универсально в сочетаниях, чем, например, куртка. Если перебирать разные стили, то пальто можно надеть как с женственным платьем и сапогами на каблуке, так и со спортивным костюмом, кроссовками и бейсболкой.

А вот куртку с элегантным костюмом уже не наденешь. Поэтому при выборе первой вещи среди верхней одежды стилист рекомендует сначала позаботиться о наличии в гардеробе базового пальто, хорошо сидящего по фигуре, а потом уже отправляться на поиски куртки или бомбера.