Девушка сэкономила на филлерах и показала жуткий результат процедуры

Количество желающих увеличить себе что-либо, а следовательно, и косметологов по-прежнему велико. Поэтому важно тщательно подбирать специалиста, а также обращать внимание на характеристики препаратов: не дай бог нарваться на некомпетентного косметолога и, что хуже, некачественную инъекцию. А вот 24-летняя жительница Уэльса пошла на использование дешевых филлеров осознанно.

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Мастера Натали Овертон нашла в социальных сетях, выбрала ее из-за сравнительно низкой стоимости используемого препарата — 75 фунтов стерлингов за один миллилитр.

«Сперва она уколола первую губу, все прошло успешно и быстро. Потом сделала половину нижней губы, перешла ко второй половине, и я почуствовала, как губа коснулась зубов. Она начала опухать внутрь», — цитирует пострадавшую The Sun.

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Позже на лице Натали появились гематомы, ей пришлось ходить на работу в маске.