52-летняя Кудрявцева назвала свой единственный омолаживающий ритуал

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 52 года выглядит без преувеличений поразительно, и дело не только в безупречно подобранных для публичных появлений образов.

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Звезда не раз показывала себя без фильтров и макияжа — и выглядит она без них бесподобно. При этом, как рассказала Лера KP.RU, здоровый образ жизни она не ведет — любит объедаться сладким и мало занимается спортом. К косметологам тоже не ходит, ботокс не колет и подавно — аллергия.

«Сидеть, тратить время в салонах на другие процедуры я никогда не буду. Завидую людям, которые могут себе это позволить. Я сразу начинаю психовать, потому что у меня реально нет ни одной свободной минуты», — сообщила она изданию.

Но есть одна процедура, которую Лера делает регулярно. На массаж она ходит с удовольствием, тем более, вблизи от дома певицы есть два тайских салона, где его делают на высшем уровне. Обещаем, что при встрече выспросим у Леры пароли и явки.