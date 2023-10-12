Практично и модно: стилист назвала лучшую обувь для осени

Любая обувь должна быть удобной и комфортной. Но в межсезонье к этим требованиям добавляются еще практичность и функциональность. Какие модели могут составить основу осеннего гардероба, «ФедералПресс» узнал у стилиста, преподавателя Парижской школы стилистов Ольги Скорокосовой.

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«Во-первых, сегодня очень актуальны грубые ботинки – со шнуровкой и пряжками, в эстетике панк, вдохновленной творчеством Вивьен Вествуд. Такая обувь будет отлично сочетаться не только с джинсами и спортивной одеждой, но и с женственными платьями и юбками, что придаст образу изюминки», – отметила стилист.

Еще одна стильная и практичная модель – сапоги-трубы. В этом сезоне Скорокосова советует выбирать обувь, которая не прилегает к ноге, а остается свободной в щиколотке и в голенище. Сапоги-трубы чем выше, тем лучше, но самая актуальная высота – до середины бедра. Они хорошо смотрятся с укороченными юбками и шортами.

Оксфорды, дерби и подобные ботинки в мужском стиле дополнят образы с костюмами и классическими моделями пальто.