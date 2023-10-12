Жена дубайского миллионера рассказала, сколько тратит в неделю

Линда Андраде живет в Дубае и активно ведет страницы в соцсетях под ником Lionlindaa. Например, в TikTok у нее 796 800 подписчиков. Не так давно она записала для своих подписчиков видео, в котором рассказала о том, сколько потратила за неделю. Об этом пишет издание Mirror.

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Линде 24 года, она называет себя генеральным директором и настоящей дубайской домохозяйкой. В одном из видео она раскрыа подписчикам свои ежедневные траты.

Ролик она назвала так: «Сколько я заработала на этой неделе как жена миллионера». Так один из дней она потратила 229 141 американский доллар на напитки и ужин в ресторане, причем в 7210 долларов ей обошелся только шоколад.

Ее муж Рики купил золотые украшения стоимостью 201 200 долларов США и перевел ей дополнительно 52 210 долларов на развлечения. США [42 473 фунта стерлингов] на «деньги для развлечения». В конце видео она показала, что в «случайную среду» потратила потратила 216 789 американских долларов.