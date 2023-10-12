Пластический хирург назвала простой способ сделать кожу красивой

Пластический хирург Мадина Байрамукова назвала ретинол — витамин А — одним из самых полезных компонентов для возрастной, а также жирной и проблемной кожи лица. О том, как с его помощью можно сделать кожу более красивой и здоровой, доктор рассказала «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Ретинол способствует ускоренному обновлению клеток кожи, стимулирует их регенерацию, объяснила эксперт. Это, по ее словам, позволяет улучшить текстуру кожи, сделать ее более гладкой и упругой. Регулярное использование ретинола помогает уменьшить морщины, пигментацию и другие признаки старения кожи.

Также витамин А способствует сужению пор, что особенно актуально для людей как со зрелой, так и с проблемной или жирной кожей. Уменьшение размера пор делает кожу более гладкой, - Мадина Байрамукова

Ретинол эффективен и в борьбе с акне, продолжила Байрамукова. Он помогает очищать поры от избытка кожного сала и предотвращает образование акне. Также ретинол может помочь уменьшить воспаление и покраснение, добавила собеседница «Ленты.ру».

По мнению Байрамуковой, регулярное использование ретинола улучшает текстуру и тонус кожи. Он стимулирует производство коллагена и эластина. В результате кожа становится подтянутой и сияющей.

«Концентрация ретинола должна быть согласована с врачом-косметологом. Перед применением средств, содержащих ретинол, необходимо пройти тест на чувствительность. Более того, нужно понимать, что раздражение, покраснение и шелушение кожи в самом начале применения средств с ретинолом — это возможные побочные эффекты. Поэтому рекомендуется начинать с низкой концентрации ретинола и постепенно увеличивать дозу», — уточнила пластический хирург.