Россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду

Россиянам назвали одежду и обувь, которые вернулись в моду из 1990-х годов. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

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Эксперты платформы «Авито» рассказали, что пользователи принялись массово скупать предметы гардероба эстетики Y2K (year 2000, «двухтысячный год») — в том числе винтажные позиции. Так, например, за последний месяц продажи бомберов и ветровок с яркими принтами выросли в два раза, а брюк-карго с карманами — в 2,8 раза.

Среди актуальных вещей специалисты также назвали вязаные оверсайз-свитера, отсылающие к культовому образу актера Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат 2». Кроме того, трендовыми стали рубашки с эклектичными принтами и одежда из денима, в том числе комбинезоны и платья.

Не менее популярными оказалась мода в хип-хоп-стиле — сейчас покупатели отдают предпочтение кроссовкам Nike Air Max (спрос на них вырос на 62 процента по сравнению с прошлым годом). Помимо этого, интересом пользуются кеды Air Jordan I и ботинки бренда Dr. Martens.