Парикмахер назвала способы избежать электризации волос из-за шапки

В первую очередь специалистка напомнила о важности использования кондиционера, который способен защитить структуру прядей от холода и других неблагоприятных погодных условий. Помимо этого, эксперт порекомендовала еженедельно наносить питательную маску.

При этом оперативно решить проблему, по словам Милосской, поможет антистатик для волос. «Распылите немного средства на расческу и пройдитесь по всей длине. А еще старайтесь увлажнять помещения, в которых находитесь. Норма влажности для холодного времени года — 30-45 процентов, для теплого — 30-60 процентов», — уточнила она.