Правда ли, что гель-лак вредит ногтям

Гель-лак захватил бьюти-индустрию более 10 лет назад. Именно тогда появилась возможность ходить со стойким покрытием и обновлять его раз в две недели, не боясь заработать царапину от любого телодвижения. В одно мгновение новое веяние высоко оценили как салоны красоты, так и представительницы прекрасного пола по всему миру.

© Pexels

Спустя десятилетие ситуация не изменилась: одной из самых востребованных бьюти-услуг по-прежнему является маникюр с гелевым покрытием. Однако в последние годы как организации здравоохранения, так и вся общественность стала чаще задумываться о составе различных материалов и последствиях их применения. Вот и гель-лак не стал исключением.

Видео дня

Вредит ли он ногтям и необходимо ли на самом деле делать перерыв от него? Ответы на эти вопросы – в материале "Рамблера".

Воздействие

Независимо от конкретной используемой лампы, процесс закрепления гель-маникюра включает в себя многократное воздействие ультрафиолетовых лучей на ногтевую пластину и кожу рук. Оно вызывает старение кожи и повреждение ДНК, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие онкологии. Полностью безопасной лампы на сегодняшний день не существует, считают эксперты отрасли и исследователи.

В данном случае важно понимать, что мы постоянно взаимодействуем с излучением. Например, вы ведете автомобиль снежной зимой, но на через стекло на ваши руки попадают солнечные лучи.

"Чем меньше ультрафиолета добирается до ваших рук, тем лучше. Исследования показывают, что канцерогенный риск низок, однако он существует", – отмечает дерматолог Чеяна Ранасингхе.

Состав

В гель-лаке для ногтей содержатся различные химические вещества, которые не самым положительным образом сказываются на состоянии рук. В состав некоторых материалов входят токсичные акрилат и метакрилат, которые провоцируют аллергические реакции со всеми вытекающими неприятными последствиями.

Снятие

Навредить ногтям можно при неаккуратном снятии покрытия: как правило, если делать это небрежно и регулярно, ногтевая пластина начинает расслаиваться, становится слишком чувствительной, а на самих ногтях появляются белые точки.

Таким образом, согласно имеющимся на сегодняшний день результатам профильных исследований, гель-лак нельзя назвать самым безопасным покрытием. Это объясняется как составом используемых при данной процедуре материалов, так и механизмом их закрепления на ногтях. Во избежание дискомфорта эксперты рекомендуют придерживаться ряда правил.

Рекомендации