Модные тренды осени 2023

Главным трендом осени 2023 стал городской стиль, говорят дизайнеры и стилисты. В моду также вошли многослойность, металлик и монохромные цвета. MIR24.TV собрал основные тенденции наступившей осени 2023 и рассказывает, что и с чем носить.

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«В моде сочетания самых различных материалов, разнофактурность: не только вязаный трикотаж, но и винил, искусственный шелк, твид, бархат, различные вариации хлопковых и смесовых материалов, позволяющие воссоздать уникальные образы и тематические луки. В коллекции используются космические разработки в виде мембран на надувных жилетах», – рассказывает учредитель модного бренда и дизайнер Елена Лебедева.

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Лейтмотивом, вдохновляющим дизайнеров, стал цвет «пантон» – динамичный красный, отмечает дизайнер. «В моде все оттенки красного, который сейчас можно сочетать со всеми цветами и стилями. Например, красный костюм из искусственного шелка восточной тематики, черная блуза с пуховиком или теплым жилетом в тон. Также в моде худи, спортивные костюмы, свитеры в скандинавском стиле, а также статусные пиджаки и платья», – перечисляет Елена Лебедева.

Не сдают своих позиций кожаные юбки, брюки и жакеты. Кроме того, несмотря на критику, натуральный мех приобретает все большую популярность. Правда, речь не о шубах, а о меховых аксессуарах: накидки, платки, сумки, браслеты, туфли, говорит стилист и дизайнеров аксессуаров Юлия Логвинова.

«В моде также обувь с толстым каблуком и платформой. В этом году дизайнеры вдохновлялись эпохой нулевых, и на подиумах было много мини: юбки, платья. Чтобы быть совсем в тренде, носите такие вещи с плотными цветными колготками. Кроме того, носите металлизированные образы. Также дизайнеры представили много приталенных и женственных силуэтов. Сочетание текстур – шерсть и шелк, например, – всегда смотрится дорого и изысканно. Ассиметричный крой, голые плечи, всевозможные вырезы. Платья с ассиметричным подолом, топы на один рукав, открытые плечи, хаотичные вырезы на одежде, разрезы – все это на пике популярности. Экспериментируйте!» – советует стилист.

При этом в моде остается и минимализм. «Однако речь не просто о юбке со свитером. Минимализм – это сложность, которая на первый взгляд кажется очень простой. И чтобы понять его, надо рассматривать образ», – объясняет стилист Альбина Шилова.

«Кардиган в обтяжку на подобный тонкий свитер, прозрачная юбка в горох и колготки выше пояса юбки – вот, что привлечет внимание окружающих и выделит тебя из толпы. Например, 3D аппликации, как цветы на юбках у Prada или пальто-бушлат также являются ключевыми моментами этого сезона», – рассказывает Шилова.

Металлик воплощает современный глянец и роскошь, персональный стилист Христиана Ратичина. «От блестящих джинсов до металлизированной обуви – в этом сезоне все позволительно. Главное, помните о балансе: если вы выбираете яркую металлическую деталь, остальной образ должен быть сдержанным. Длина макси вновь в моде. Эта универсальная длина позволяет создавать элегантные и женственные образы», – отмечает стилист.