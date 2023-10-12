Как мужчине выглядеть моложе — 7 советов от стилиста

Стилист делится хитростями, которые помогут освежить образ и подчеркнуть статус.

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Для большинства мужчин забота о гардеробе — дело второстепенное. Обычно им занимаются их вторые половинки. Делают они это на свой вкус. А что, если вы всё-таки попробуете взять личную модную жизнь под контроль? Вдруг жена или девушка на самом деле не знают, что для вас лучше? А ведь на кону многое — ваша молодость! Да, да. Не удивляйтесь. Правильная одежда и обувь творят чудеса.

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Принцип №1. Понимать тренды

После 40 лет вовсе не обязательно отказываться от моды и приобретать «дедушкины» свитера. Можно следовать модным тенденциям, но делать это нужно с умом. Подростковые модели одежды и принты не сделают вас моложе, а лишь подчеркнут возраст. Всё из-за контраста – на фоне чего-то очень детского зрелый человек кажется ещё более взрослым.

Если вы хотите использовать необычный фасон или модель обуви, которые сейчас в моде, добавьте их к своим привычным вещам. Выбирайте из актуальных фасонов подходящие вашему образу жизни и особенностям фигуры. Сочетайте их с базовыми вариантами, которые не выйдут из моды долгое время.

Такая комбинация классических и новых элементов создаст уникальный и стильный образ. Например, модные брюки чинос и трендовые лоферы можно носить как с классическим однотонным пиджаком, так и с худи. Сдержанные модели джоггеров — с лаконичными белыми рубашками (или их комбинациями с футболкой), а классические брюки — с поло и кардиганом.

Принцип №2. Не увлекаться денимом

Джинсы давно стали универсальным предметом гардероба. Их можно надеть практически по любому случаю. В этом сезоне особенно актуальны их комбинации с другой одеждой из этого материала. Но тотал-луки из денима выглядят модно на студентах, а из статусных мужчин могут сделать пародию на стилягу 90-х.

Совсем отказываться от джинсовых вещей не нужно. Просто сочетайте их с другими материалами. Тогда они лишь подчеркнут ваше чувство стиля и сделают образ интереснее. Например, джинсы можно носить с минималистичным свитером или водолазкой и кожаной косухой, а рубашку из денима или куртку — с джоггерами и футболкой нейтральных цветов.

В общем, деним у вас никто не отнимает, но его не должно быть слишком много. Каждый мужчина должен найти свои идеальные джинсы, которые хорошо выглядят и с пиджаком, и с худи. Подходящая модель должна подчёркивать достоинства фигуры. Но в любом случае стоит избегать декорированных и прочих «усложнённых» вариантов. В том числе — рваных.

Принцип №3. Вместо рубашек выбирать поло

Рубашки с коротким рукавом добавляют мужчине возраста и выглядят старомодно. Тем более стоит избегать после 40 лет «гавайских» моделей из тонкого материала. Они выглядят уместно только на пляже или на тематической вечеринке. Замените их на рубашки поло, которые добавляют аутфиту элегантности и современности. Они могут быть однотонными или с мелким нейтральным принтом. Важно, чтобы вещь хорошо сидела на фигуре и сочеталась с остальными элементами гардероба.

В холодное время года поло можно надевать под кардиган или пиджак. Образ будет смотреться чуть более неформально. Так вам удастся и статус подчеркнуть, и добавить образу свежести.

Принцип №4. Покупать одежду по размеру

Один из главных секретов стильного образа после 40 лет — правильный размер одежды. Оверсайз может подчеркнуть объёмы и визуально состарить образ. Но «играть» с обтягивающими вещами тоже не стоит.

Оптимальным вариантом будет одежда стандартных фасонов вашего размера, которая не сковывает движения, но и не висит. Для этого в магазине при примерке нужно обязательно подвигаться. Это позволит понять, как вы себя чувствуете: не давит ли пояс брюк, не висит ли пиджак или кардиган. Обращайте внимание на карманы. Они не должны торчать.

Ещё важно проверить, подходит ли вам длина одежды. Свитера, рубашки и другие варианты верха ни в коем случае не должны обнажать живот. Классическим брюкам следует прикрывать щиколотку, когда вы сидите. А вот модели чинос и слегка зауженные джинсы могут её немного приоткрывать.

Грамотно подобранный размер одежды подарит вам комфорт и уверенность в себе, а это ключевые компоненты современного и привлекательного образа.

Принцип №5. Добавлять спортивные нотки

Чтобы выглядеть моложе, добавьте спортивные элементы в ваш гардероб. Это не значит, что нужно одеваться как тренер футбольной команды на работе. Слишком формальный или неформальный стили могут подчеркнуть возраст, поэтому крайностей лучше избегать.

Добавляйте в свой лук расслабленные силуэты, спортивную обувь — это позволит сохранить элегантность, но не выглядеть чопорно.

Например, на встречу вне офиса можно надеть пиджак не с классической рубашкой, а с футболкой или рубашкой поло. А с джинсами или чиносами попробуйте сочетать пиджак нежёсткого кроя, без чётких плечиков. Это придаст образу динамики и сделает его более современным.

Не нужно всегда носить классическую деловую обувь. Выберите кеды или минималистичные кроссовки сдержанных цветов. Это позволит вам чувствовать себя комфортнее и выглядеть моложе.

Принцип №6. Делать ставку на правильные цвета

Цвета играют важную роль в восприятии вашего образа. Чаще всего мужчинам после 40 лет советуют выбирать благородные оттенки: чёрный, тёмно-синий, бордовый и серый. Они действительно выглядят солидно и сдержанно, но чрезмерно тёмный лук может казаться скучным и подчеркнёт возраст.

Не стоит забывать о светлых оттенках. Они делают образ более свежим и лёгким. От ярких цветов тоже не нужно отказываться. Но с ними важно не переусердствовать: оставьте пёстрые футболки и куртки подросткам. Вместо этого добавьте несколько цветовых акцентов. Пусть ярким будет пиджак, кардиган, ремень или носки. Так ваш образ заиграет новыми красками.

№7. Выбирать уместную обувь

Забудьте про остроносые лакированные туфли, которые в современных реалиях выглядят комично. Единственное место, где они могут смотреться приемлемо, — на торжественном мероприятии, в сочетании со строгим костюмом. Но лучше выбрать более актуальную модель, например лаконичные кожаные лоферы, которые хорошо выглядят как с классическими брюками, так и с джинсами.

От вычурных и объёмных кроссовок тоже стоит отказаться: яркий дизайн и футуристичные формы не сделают вас на 10 лет моложе. Слишком молодёжные модели создадут обратный эффект и, скорее, добавят возраста. Сделайте выбор в пользу лаконичных и удобных моделей нейтральных цветов, которые будут гармонично сочетаться с почти любой одеждой.

Убрать в дальний ящик стоит и обувь, которая является чем-то средним между кроссовками и кедами. Она может испортить даже самый продуманный образ и выдать отсутствие чувства стиля. Чтобы выглядеть моложе, лучше выбирать простые и понятные фасоны. Например, белые или чёрные кеды без излишеств в дизайне.