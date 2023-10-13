5 самых полезных продуктов для поддержания красоты

Поддерживать красоту невозможно без богатых питательными веществами продуктов. Именно они делают кожу сияющей, волосы – блестящими, а ногти – крепкими.

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Рассказываем о пяти главных продуктах, которые обязательно должны быть в рационе для поддержания красоты и здоровья.

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Тыква

Доступность, низкая калорийность и богатый химический состав делают этот продукт уникальным и обязательным для поддержания красоты и молодости. Главная ценность тыквы заключается в большом количестве бета-каротина. Попадая в организм, он превращается в витамин А и действует как антиоксидант, защищая нас от преждевременного старения. Этот элемент оберегает клетки от повреждения свободными радикалами, делает кожу гладкой и сияющей. При дефиците витамина А она становится сухой и начинает шелушиться. Также компонент помогает сохранить здоровье зубов, волос и ногтей.

Тыквенные семечки

Этот продукт по сравнению с устрицами, лобстерами и крабами является самым доступным источником цинка. Микроэлемента, который необходим для активного роста волос, здоровья ногтей и кожи. Также цинк способствует самообновлению тканей и повышает их устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение. Не зря его используют при лечении ожогов, язв и различных кожных заболеваний.

Жирная рыба

Скумбрия, сардина, лосось, тунец, сельдь – все эти сорта рыбы богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Они отвечают за питание и увлажненность кожи, стимулируют рост ногтей и волос, улучшают кровоснабжение и повышают умственную работоспособность.

Яйца

Яйца являются прекрасным источником легкоусвояемого белка, из которого организм синтезирует коллаген. Его дефицит – это дряблая кожа, ранние морщины, целлюлит, растяжки и боли в суставах. Кроме того, яйца – кладезь самых разных полезных веществ. Среди них – витамины А, D, Е и группы В, а также цинк, калий, кальций, селен, железо, сера и хром.

Красный болгарский перец