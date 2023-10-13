Стилист назвал три самых модных принта этой осени

Стилист Лисовец назвал три самых модных принта этой осени
Этой осенью в тренде вещи в горошек, принты в виде цветов и геометрических фигур. Об этом известный российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал в статье на своем сайте.
По мнению эксперта, именно эти три принта украсят любой осенний образ. Он также обратил внимание, что их можно сочетать между собой.
"Безусловно, мы по прежнему можем носить абсолютно любой принт, но если вы намерены стать трендсеттером в своем окружении, давайте смотреть, как вам выделиться!", – поделился своими прогнозами стилист.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самом популярном модном бренде.
Рамблер: главные новости