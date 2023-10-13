Стилист назвал три самых модных принта этой осени

Этой осенью в тренде вещи в горошек, принты в виде цветов и геометрических фигур. Об этом известный российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал в статье на своем сайте.

По мнению эксперта, именно эти три принта украсят любой осенний образ. Он также обратил внимание, что их можно сочетать между собой.