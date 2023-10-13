"Треугольник смерти": врач объяснила, почему в этой зоне нельзя ничего давить

Носогубной треугольник - зона лица, которая условно ограничена треугольником, вершина которого находится в межбровье, боковые стороны проходят по носогубным складкам, а основание располагается в области рта.

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Почему любые повреждения кожи и высыпания на этой части лица опасны и, занимаясь их лечением, нужно быть особенно осторожным - "Российской газете" рассказала врач-дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Быстрицкая.

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"Когда мы смотрим на человека впервые, то охватив взглядом все лицо и посмотрев в глаза, спускаемся взглядом ниже - на нос и губы и фиксируем взгляд в этой зоне, особенно следя за разговором. Из-за этого зона от крыльев носа до углов рта по верхней границе и верхняя губа по нижней границе - называемая носогубным треугольником, очень важна с эстетическом плане. Активные высыпания или появление с возрастом выраженных складок в этой зоне расстраивают и появляется желание это исправить", - поясняет доктор Быстрицкая.

Однако, среди косметологов и дерматологов, эту зону также называют "треугольник смерти".

"Это связано с тем, что вены в этой части лица не имеют клапанов (в отличии от вен в других частях тела), и венозная кровь именно этого участка лица течет непосредственно в кавернозный синус - синус твердой мозговой оболочки головного мозга. Поэтому, при наличии любой инфекции, попавшей в кровь, сразу идет ее распространение по венам и артериям. Далее заражение доходит до венозных пазух, или же синусов и до мозговых оболочек. Если инфекция попадает в мозговые оболочки, то у человека в синусах образуются тромбы и стремительно начинает развиваться менингит - воспаление оболочек головного мозга, которое может привести к глухоте, эпилепсии и даже к смерти. Это - в теории", - предупредила Елена Быстрицкая.

Вот почему, отмечает доктор, нужно быть особенно осторожным, если в этой зоне появляются высыпания, гнойные образования - выдавливать и травмировать их нельзя.

"При наличии на лице выраженных гнойных высыпаний желательно обращается к косметологу или дерматологу. Назначенное лечение и правильных уход за кожей комплексно уберут эту проблему, - советует Елена Быстрицкая. - Но если речь идет о нескольких небольших прыщиках - не стоит поднимать панику. Заболеть менингитом, выдавив прыщ на лице, возможно, но это происходит в редких случаях, как правило, если подавлен иммунитет".

Если крупное воспаление - фурункул, образовался в центре лица впервые, нужно обратиться к хирургу. "В этом случае все гораздо серьезнее, и проблема требует быстрого и качественного лечения. Доктор может назначить антибиотики", - отмечает эксперт.

Что касается косметологических процедур, с их проведением в области "носогубного треугольника" тоже нужно быть очень осторожными - в домашних условиях никогда ничего не колоть в эту зону, пользоваться услугами сертифицированных, опытных врачей-косметологов.

"Именно с активным развитием непрофессиональной косметологии связан рост случаев тромбоза на лице, когда формируются тромбы (сгустки крови), которые препятствуют свободному току крови. Тромбоз сосудов приводит к кислородному голоданию тканей и дело может дойти до отмирания поврежденного участка и формирования рубца. Тромбоз может начаться в результате попадания иглы во время инъекции филера в сосуд. Чем хуже косметолог знает анатомию и чем меньше опыт работы, тем выше риск", - предупреждает Елена Быстрицкая.

Если все же во время процедуры сосуд был поврежден и возникла гематома, минимизировать ущерба помогает быстрое начало терапии сосудистыми препаратами.