Диетолог раскрыла всю правду о похудении Насти Ивлеевой

Известная блогерша и телеведущая получила прозвище «Настюшка опасность». И она его подтвердила, появившись на показе Prada в рамках Недели моды, худой до костей.

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И пока одни в сети восхищалась и сыпали поэтичными эпитетами в строну Насти из серии «так красиво торчат ключицы», другие обвинили звезду в расстройстве пищевого поведения и ее пропаганде. Наш эксперт-диетолог, посмотрев на фото блогерши, с этим согласилась. И даже сказала, что девушка слишком зациклилась на своей фигуре.

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Специалист отметила, что в случае Ивлеевой нельзя было похудеть на 14 кг за пять месяцев. Поэтому те постулаты, благодаря которым звезда, по ее словам, получила фигуру мечты, здесь не причем.

Что не так с фигурой Ивлеевой

«Похудение на 14 кг за пять месяцев — это экологично. Получается по 2—3 кг в месяц. Но в случае Насти — это невозможно. Скажу как специалист, по некоторым признакам мне видно, что девушка страдала от инсулино-резистентности. При такой проблеме похудеть можно через полгода и далеко не на 14 кг. Сбросить вес только на питании и спорте, о которых писала Ивлеева, она не могла. Визуально у нее вообще нет жировой прослойки, она истощена, слишком худая для своей комплекции. Жировая прослойка нужна всем дамам. Во-первых, она формирует красивые формы, которые на генетическом уровне привлекают мужчин. Во-вторых, женские гормоны образуются из подкожного жира, а если его не будет, то наступит ранний климакс», — говорит диетолог, нутрициолог Лера Лавски.

Поговаривают, что вес Настя сбросила за счет известного препарата, который принимали все голливудские звезды. А некоторые утверждают, что всему виной запрещенные вещества. Препарат этот — страшная вещь, он блокирует работу рецепторов голода и аппетита. Потом восстановить их работу после долгого употребления таблеток будет сложно. Что касается веществ, то они сокращают выработку гормонов голода-аппетита и очень сильно бьют по психике.

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Когда худеешь на износ, как Ивлеева, начинаются проблемы с гормонами, отвечающими за питание. Перестает вырабатываться дофамин, благодаря которому чувствуешь удовольствие от еды, на этом фоне возникает искаженное представление о теле.То есть ты и так худая, но считаешь, что тебе нужно сбросить вес еще. И судя по постам Насти, для нее сегодняшний результат не предел.

Наш эксперт не берется утверждать, что Ивлеева использовала что-то запрещенное для похудения, она считает, что блогерша слишком сильно ограничила себя в питании и добавила тренировки на износ.

10 правил стройности Насти Ивлеевой разбирает диетолог

Давайте же рассмотрим вместе с экспертом золотые правила Насти Ивлеевой и узнаем, почему они не работают и какие в эту систему нужно внести корректировки. Вот что думает Лера Лавски.

Спать не менее 7 часов в сутки

«Правильно, а лучше все 8. Важно ложиться спать в правильное время. В идеале до 23 часов. Если ложиться после, то происходит раздрай в выработке гормонов голода-аппетита. И через некоторое время может наступить активный жор».

Не есть за 4 часа до сна

«Да, это действительно так, чтобы сон был хороший, а организм не тратил ресурсы на переваривание пищи, нужно перестать есть за 4 часа до сна».

Употреблять больше зелени и продуктов зеленого цвета

«Не только зелень и зеленые овощи. В целом, сбрасывая вес, нужно есть больше клетчатки. Она содержится в зелени, овощах (морковь, свекла). Клетчатка работает как веник в нашем кишечнике, ускоряет переваривание пищи и выводит все токсины быстрее. Таким образом, налаживается пищеварение и процесс похудения ускоряется. Овощи нужно сочетать с белком — яйца, рыба, мясо, птица, бобовые. Многие, активно худея, забывают про белковую пищу, а меж тем это строительный материал для клеток и костей. Также я бы рекомендовала ввести в меню худеющим несладкие ягоды и фрукты, которые тоже являются сокровищницей клетчатки. Это слива, кислые яблоки, фейхоа, все ягоды. Их можно есть на десерт вместо конфеток и булочек».

Поддерживать водный баланс — выпивать не менее 1,5 литров воды в день

«Действительно, нужно больше пить воды, ведь она выводит токсины и нормализует работу нашего организма. Но норма у каждого своя, рассчитывается из формулы 30 мл на килограмм веса».

Ограничить употребление алкоголя и газировки

«Не ограничить, полностью убрать. Ведь и газировка, и алкоголь имеют калорийность и перерабатываются в печени в жир».

Исключить продукты, содержащие трансжиры

«Соглашусь: стоит отменить весь фаст-фуд. Но помимо трансжиров нужно исключить и провоспалительные жиры, например, подсолнечное масло. Также стоит полностью отказаться от быстрых углеводов — выпечка, сахар, конфеты, печенье. Ввести в меню больше длинных углеводов. Для похудения очень полезны каши (источник длинных углеводов), но в качестве гарнира».

Уменьшить привычные порции вполовину

«Нет, ни в коем случае не уменьшать порции. Это сильно ударит по здоровью организма. Здесь дело не в порции, а в качестве самой еды, которая оказывается на вашей тарелке. Например, белок с клетчаткой, о которых я говорила выше, можно есть до трех раз в день. Накладывать себе нужно стандартную для вас порцию».

Сократить суточную калорийность рациона — не более 1200 ккал в день

«Очень вредный совет, прямой путь к истощению. Если девушка увеличивает физические нагрузки и так резко сокращает калорийность, она доведет себя до стресса. Потому что только на спорте теряешь 2000—2500 тысячи калорий в день. И этот пробел нужно восполнять. Сокращать таким образом калорийность — это прямой путь к депрессии и даже расстройству пищевого поведения. На этом фоне произойдет дисбаланс в гормонах, особенно пострадает дофамин, который помогает нам получать удовольствие от еды».

Придерживаться правил здорового питания — в идеале 3 основных приема пищи и 2 перекуса

«Должно быть действительно три приема пищи основных с перерывом в 4—5 часов. Поэтому на тарелке должен быть хороший баланс жиров, белков, углеводов и порция, которой вы можете насытиться. И никаких перекусов».

Найти для себя правильную мотивацию, которая будет побуждать продолжать