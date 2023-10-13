Носящая купальник вместо обычной одежды женщина объяснилась

Блогерша из Великобритании Риона О'Коннор рассказала, почему решила носить купальник вместо обычной одежды во время прогулок по городу. Ролик об этом она опубликовала в TikTok.

© Lenta.ru

В видео О'Коннор показала, как занималась повседневными делами в одном купальнике. В таком виде женщина сделала уборку в доме, навела порядок в саду, съездила по делам в город и совершила прогулку на самокате. «Впервые за это лето ты мать, которой комфортно в своем теле», — объяснила она причину, по которой решила переодеться в купальник.

Пользователи социальных сетей положительно оценили эксперимент О'Коннор. Они похвалили ее за смелость и хороший выбор купальников. «Просто королева! Будьте еще увереннее в себе — вы выглядите потрясающе», — написал один из комментаторов.