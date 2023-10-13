Врач-трихотрансплантолог ― о пересадке волос на брови

Почему трансплантация бровей становится все более популярной процедурой, как она проходит и как долго сохраняется результат, рассказывает Альбина Тебуева ― пластический хирург, трихотрансплантолог центра инновационной медицины.

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Зачем делают пересадку бровей

Трансплантация бровей помогает скорректировать их форму и увеличить густоту волос. Бывает, что брови истончаются из-за агрессивного выщипывания или микроблейдинга (татуажа в мануальной технике). Либо волосы повреждаются или утрачиваются в результате ожога, операции, наследственности, различных заболеваний или травм. В таких случаях трансплантация бровей позволяет восполнить объем волос и придать большей гармонии чертам лица.

Иногда такую процедуру делают, чтобы добавить внешности свежести, внести небольшие изменения в имидж и даже омолодить лицо. Такой эффект обусловлен тем, что густые и широкие брови ассоциируются с юностью и тем самым немного меняют визуальное восприятие лица.

Как проводится пересадка бровей

Существует несколько основных методик:

FUT;

HFE;

FUE;

Органическая пересадка бровей.

Первые два вида методик считаются устаревшими, но все же практикуются некоторыми клиниками. Технология FUE и органическая пересадка бровей менее травматичны и более эффективны.

Пересадка бровей по методу FUE (Follicular Unit Excision) ― это техника трансплантации, при которой из донорской зоны забирается фолликул волоса с его экосистемой (участок кожи менее 1 мм) и пересаживается на необходимую область. Волоски вживляются через микропроколы в кожу брови. Хирург при этом создает естественный угол наклона и направление роста волоса. В результате бровь выглядит максимально натурально.

Донорской зоной обычно выступает затылок, область за ушами, либо другая (более густая) бровь. Процедура комфортная, проводится под местной анестезией, поэтому болевых ощущений не возникает.

Органическая пересадка бровей схожа с методом FUE. Отличие в том, что здесь есть дополнительный этап подготовки тканей для пересадки. А именно ― в нужную область предварительно вводятся стволовые клетки пациента (полученные из его жировых клеток), чтобы новые волоски и фолликулы лучше прижились.

Сколько длится реабилитация

Восстановление донорской зоны происходит в течение 3-5 дней. В это время не рекомендуется трогать зону пересадки и оказывать на нее любое механическое воздействие. Также в течение 10 дней исключается физическая активность, которая способна провоцировать повышение температуры тела и потоотделения. Рекомендуется воздержаться от курения, употребление алкоголя и пребывания на солнце в это время.

Сколько длится эффект

Пересадка бровей по методу FUE и органическая трансплантация бровей — это малотравматичные процедуры, после которых не остается шрамов и синяков, а результат выглядит максимально естественно. Как правило, уже через 1,5 месяца брови принимают желаемую форму и густоту. При этом органическая трансплантация позволяет достичь стабильного результата — пересаженные волоски остаются на всю жизнь.