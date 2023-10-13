Пожилая блогерша раскрыла секрет объемных причесок в стиле 80-х

Пожилая блогерша с никнеймом @that_girl_kris раскрыла секрет объемных причесок в стиле 1980-х годов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

© Кадр из фильма «Деловая женщина»

Женщина отметила, что успех создания подобной укладки времен ее молодости заключается в лаке для волос и фене. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как наносит аэрозоль на прикорневую зону, а затем обдувает ее феном по направлению от лица назад.

Lenta.ru

После этого автор видео повторила указанные действия и добилась объемных прядей. «Купите самый стойкий лак для волос», — посоветовала она зрителям.