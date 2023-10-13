Врач предупредила о вреде водостойкой косметики для глаз

Окулист Алекса Хехт из Торонто, Канада, предупредила о вреде водостойкой косметики для глаз. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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По словам врача, средства для макияжа, которые могут продержаться на лице долгое время, способны вызвать серьезные проблемы. Специалистка заявила, что их частицы, которые не смогли раствориться во время умывания, способны закупорить сальные железы или вовсе застрять внутри века и вызвать раздражение.

Кроме того, Хехт отметила, что чаще всего в данном типе косметики присутствуют вредные химические вещества. Вдобавок она напомнила, что во время избавления от макияжа нужно сильно втирать в кожу очищающие средства с помощью ватного диска. «Чтобы правильно снять водостойкий макияж, нужно интенсивнее проводить по векам ватным диском, а это может привести к выпадению ресниц и даже появлению морщин вокруг глаз», — заключила медик.