Как не пропустить развитие рака молочной железы

Эксперты рассказали, что нужно делать женщинам для профилактики рака груди.

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15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы, кроме того весь октябрь, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявлен месяцем противостояния этой болезни. Такое внимание закономерно, ведь ежегодно в мире этот вид рака регистрируется у 1,3 миллиона женщин. Более 90% всех случаев рака можно вылечить, если обнаружить болезнь на ранней стадии.

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В целом ряде стран, включая Россию, смертность от рака молочной железы снижается. Во многом это происходит за счет выявления болезни в самом начале: более 67% обнаруженных в нашей стране случаев приходится на первую и вторую стадии, когда добиться успеха в лечении гораздо легче. Абсолютное большинство таких пациенток достигают ремиссии, сообщается на сайте национальныепроекты.рф.

Даже если ничего не беспокоит

Принцип "все в ваших руках" как нельзя лучше подходит для профилактики рака молочной железы. Для выявления любых аномалий огромное значение имеет самообследование, его необходимо проводить каждый месяц – даже если ничего не беспокоит. Осмотр и самостоятельное обследование своих молочных желез рекомендуется делать всем женщинам с 18 лет. Лучше, если это будет происходить на 5-12 день менструального цикла, то есть в течение первой недели после окончания месячных. Женщинам в менопаузе лучше выбрать определенную дату и обследовать себя в один и тот же день каждый̆ месяц. Все в ваших руках: самообследование – первый шаг в профилактике рака молочной железы.

"Чаще всего рак молочной железы проявляет себя уплотнением в груди. И это уплотнение может обнаружить как сама женщина при самообследовании, так и врач при осмотре. Но кроме уплотнения в груди, бывают и другие симптомы, характерные для рака. Это может быть изменение кожи молочной железы (она может стать отечной или более плотной), втяжение соска, увеличение подмышечных лимфатических узлов, могут быть какие-то выделения из соска — в первую очередь опасные кровянистые выделения", – пояснил заместитель директора ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России, зав. отделом онкомаммологии, хирург-онколог, к. м. н. Александр Петровский.

Самообследование желательно проводить при дневном освещении, стоя перед зеркалом. С подробной пошаговой инструкцией, разработанной Минздравом России, можно ознакомиться здесь. При обнаружении каких-либо уплотнений, дефектов или увеличенных лимфоузлов нужно немедленно обратиться к специалисту.

Как не пропустить рак

Помимо самообследований необходимо регулярно "показываться врачу" – проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Это доступно каждому в рамках обычного полиса ОМС. Профосмотры, в том числе у гинеколога, проводятся ежегодно.

Частота диспансеризации – более глубокого обследования – зависит от возраста: раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для тех, кто старше 40 лет. Врач обязательно обратит внимание на состояние молочных желез и при необходимости даст направление к профильному специалисту. УЗИ груди входит в ежегодный профосмотр женщин от 18 до 40 лет.

После 40 лет обязательным становится прохождение маммографии – рентгеновского скрининга при помощи специального аппарата. Эта процедура проводится раз в два года, а при наследственной предрасположенности к раку молочной железы рекомендуется проходить обследование каждый год. Маммография позволяет выявить различные опухолевые образования ничтожно малых размеров, которые невозможно обнаружить другими способами. Нацпроект "Здравоохранение" делает онкопрофилактику доступной.

По медицинским показаниям маммография и другие обследования могут назначаться чаще. Ведь благодаря нацпроекту "Здравоохранение", который стартовал в 2019 году, качественная онкодиагностика и лечение стали доступнее. Благодаря нацпроекту врачи повышают квалификацию, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.

В разных регионах страны уже организовано более 480 центров амбулаторной онкологической помощи. В 11 регионах построены и реконструированы онкологические диспансеры. Для лечения и диагностики онкологических пациентов введено в эксплуатацию более 11,4 тысяч единиц медицинского оборудования по всей стране. Важным элементом антираковых инициатив является профилактика онкологических заболеваний, борьба с мифами и распространение достоверной информации.

Кто в зоне риска

Есть целый ряд факторов, которые увеличивают риск развития рака молочной железы. В первую очередь, это наследственность: женщинам, у которых рак "в роду по материнской линии", необходимо проверяться чаще. Повышают вероятность развития рака наличие доброкачественных образований, аборты, отказ от грудного вскармливания, раннее начало менструаций (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет).

"К факторам, повышающим риск развития рака молочной железы, также относятся отсутствие беременности и родов, недостаточная физическая активность, злоупотребление алкоголем, курение, длительное использование препаратов, содержащих женские половые гормоны (заместительная гормонотерапия)", – рассказал "Газете.Ru" заведующий отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи "Клинической больницы "РЖД-Медицина" в Санкт-Петербурге", онколог-маммолог высшей квалификации Дмитрий Краcножон.

По мнению эксперта, в зоне риска также находятся женщины в возрастной группе с 50 до 60 лет, имеющие избыточный вес и хронический стресс.

"Обязательно надо следить за весом. Большинство ученых сходятся во мнении, что снижение веса и борьба с ожирением являются второй по значимости (после отказа от курения) мерой по профилактике развития рака. Известно, что ожирение связано не только с повышенным риском развития рака молочной железы, но и раком толстой кишки и поджелудочной железы", – отметил Дмитрий Краcножон.

ЗОЖ помогает предотвратить рак молочной железы. По словам медика, главным способом профилактики рака молочной железы является "невероятно сложная процедура, которая называется здоровый образ жизни". Это прежде всего регулярная физическая нагрузка, которая не только помогает избавиться от ожирения, но и снижает стресс, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно многочисленным исследованиям, генетика и другие факторы, не зависящие от нас, способствуют развитию заболевания лишь в 30% случаев. Остальные 70 процентов целиком находятся на нашей совести. Отказ от курения и употребления любой никотинсодержащей продукции, алкоголя, посещений солярия и избыточного пребывания на солнце, а также поддержание оптимального индекса массы тела и регулярные физические нагрузки помогают на две третьих сократить риск развития рака.

Бонус – важно для женщин

Правильное питание также является важным элементом профилактики развития онкологических заболеваний молочной железы. Помимо общеизвестных правил, вроде исключения из рациона сахара, быстрых углеводов и жареной еды, есть и особые рекомендации. Целый ряд веществ обладает доказанной антираковой активностью, в их числе витамин B17, или амигдалин.