Стилистка назвала модную одежду на осень 2023 года

Белорусская стилистка Алеся Климович назвала трендовую женскую одежду на осень. Его комментарий публикуют «Аргументы и факты».

По словам эксперта, в текущем сезоне актуальны предметы гардероба красного оттенка в соответствии с главным цветом 2023 года — Viva Magenta («новый вибрирующий красный» — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, дизайнеры в своих коллекциях сделали акценты на оранжевом, коричневом и небесно-голубом тонах. В то же время в моде оказались монохромные наряды и вещи цвета металлик.

При этом специалистка призвала обратить внимание на джинсы со стрелками, галстуки, приталенные силуэты и изделия необычного кроя, а также одежду с широкой линией плеч, шнуровкой, бахромой и необработанными краями. В свою очередь, сохранился тренд на прозрачные и полупрозрачные ткани, отметила собеседница издания.