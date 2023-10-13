Стилистка назвала россиянам самые модные пуховики на зиму

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова назвала россиянам самые модные пуховики на зиму. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.

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По словам специалистки, в предстоящем сезоне не стоит ограничивать себя изделиями из нейлона. «Другие материалы тоже научились не пропускать влагу. В этом сезоне модные дома показали нам большое разнообразие пуховиков, так что можно выбрать модель на любой вкус и климат», — заявила она.

Так, эксперт посоветовала носить укороченные оверсайз-модели, куртки с длиной до середины бедра прямого кроя и с поясом, а также миди и макси пуховики-одеяла. Кроме того, Шабанова обратила внимание на стеганые модели верхней одежды.

«Актуальны будут куртки с лакированной поверхностью, из эко-кожи, стеганой, из шерсти и, конечно, металлик», — заключила собеседница издания.