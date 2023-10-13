Стилисты рекомендуют заменить чёрный цвет серым этой осенью
Серое пальто будет хорошо смотреться с любым низом и верхом. Графит будет придавать «дороговизны» аутфиту, пишет thevoicemag.ru
Также стоит обратить внимание на серый свитшот. Он будет выглядеть очень уютно. Его можно носить с джинсами или брюками карго.
Пиджак в сером оттенке хорошо смотрится с джинсами, платьями, шортами, миди-юбками, карго, джоггерами.
Серые костюмы тоже стоит приобрести этой осенью. Джинсы в сером цвете будут хорошо сочетаться и с пальто, и с куртками, и с пуховиком.
Ранее серый кардиган от бренда Miu Miu признали самой популярной вещью в 2023 году.