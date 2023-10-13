Стилисты рекомендуют заменить чёрный цвет серым этой осенью

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Серое пальто будет хорошо смотреться с любым низом и верхом. Графит будет придавать «дороговизны» аутфиту, пишет thevoicemag.ru

Также стоит обратить внимание на серый свитшот. Он будет выглядеть очень уютно. Его можно носить с джинсами или брюками карго.

Пиджак в сером оттенке хорошо смотрится с джинсами, платьями, шортами, миди-юбками, карго, джоггерами.

Серые костюмы тоже стоит приобрести этой осенью. Джинсы в сером цвете будут хорошо сочетаться и с пальто, и с куртками, и с пуховиком.