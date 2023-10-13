Что привлекает женщин в мужчинах

Исследование психологов из Университета Арканзаса (США), подтверждает, что женщины предпочитают рельефные мышцы, доброжелательность и чувство юмора, но... в разных ситуациях. Если женщина настроена на недолгие отношения, то с большей вероятностью ее привлекут мышцы, а вот если ищет партнера с перспективой создания долгосрочной пары — будет выбирать доброжелательность и чувство юмора. Работа вышла в журнале Personal Relationships.

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В опросах участвовали 394 гетеросексуальных женщины; средний возраст — 19 лет; 251 из них назвали себя одинокими, 143 — состоящими в отношениях. Исследователи пытались ответить на вечный вопрос: что важнее для того, чтобы найти себе пару — внешность или характер.

Впрочем, в работе также различались и типы юмора. Агрессивный юмор, который может оскорбить или унизить кого-то, категорически не привлекал девушек ни в каком случае. А вот добрый и дружелюбный — был на первом месте.