4 правила успешного фейслифтинга

Что делать, если лицо начинает предательски выдавать возраст, а различные косметологические процедуры уже не дают такого эффекта, как раньше? Эстетическая медицина предлагает разные способы омоложения и одним из самых востребованных и эффективных считается фейслифтинг. О его преимуществах рассказывает пластический хирург Александр Катков.

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Даже если человек следит за питанием, физически активен, часто бывает у косметолога, замедлить процессы старения, увы, нельзя. Поэтому любые способы подтяжек лица пользуются большой популярностью — так можно вернуть тканям расположение, которое они имели несколько лет назад. Лицо приобретает более молодые и гладкие контуры, без брылей. Как достичь оптимального результата?

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Правило 1. Опытный хирург и правильно выбранная методика

В современных клиниках сегодня предлагают множество вариантов антивозрастных коррекций. И некоторые из них действительно помогают бороться с первыми признаками старения. Но если пациенту уже больше 40 (а иногда изменения видны уже в 35), и появляются признаки старения: носогубные складки, малярные мешки, выраженные носослезные борозды, брыли — значит, пришло время более серьезных методов. Обратите внимание на более современные методики подтяжки лица (например, спейслифтинг), которые на сегодняшний день эффективны и безопасны.

Но не забывайте — хирург должен иметь сертификаты, подтверждающие владение той или иной методикой. Современные виды подтяжки лица требуют от пластического хирурга высочайшего мастерства. Специалист должен иметь большой опыт выполнения различных хирургических методов и обладать соответствующими знаниями анатомии лица.

Правило 2. Здоровый образ жизни, коррекция веса

Многие пациенты спрашивают: сколько нужно ждать, чтобы увидеть эффект? Ждать не нужно, так как результат виден сразу после операции. Это четкий овал лица, выраженный «угол молодости». У каждого человека способность организма «держать эффект» разная, но в целом наслаждаться итогом можно 10-15 лет, а если заботиться о себе и помогать пролонгировать итоги операции, то гораздо дольше.

Специалисты предостерегают от сильных колебаний веса после вмешательства — это может свести на нет всю работу хирурга. Поэтому очень важно поддерживать тело в тонусе, придерживаться режима питания, заниматься спортом.

Правило 3. Сочетание с другими методиками

Если возрастные изменения уже ярко дают о себе знать, скорее всего, специалист порекомендует комбинирование с другими методиками для достижения максимального результата. Как правило, фейслифтинг не отделим от платизмопластики, что позволяет подтянуть не только лицо, но и омолодить шею, убрать второй подбородок. Можно сочетать подтяжку лица с эндоскопическим лифтингом лба, липофилингом и блефаропластикой.

Правило 4. Соблюдение правил реабилитации

Конечно, фейслифтинг имеет «хороший срок годности», но успешная операция не означает, что на несколько лет нужно забыть дорогу к специалисту. Очень важно соблюдать и выполнять все рекомендации и советы врача, в том числе правильно пройти восстановительный период после вмешательства. Как правило, это физиопроцедуры, массаж, микротоки или ультразвуковая терапия. Все это позволяет снять отечность, получить заметный дренажный и рассасывающий эффект, улучшить кровообращение. Также лечащий врач назначит индивидуальную схему дальнейшего ухода, чтобы не только поддерживать эффект, но и обеспечить его более длительный срок.